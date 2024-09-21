Digital Life Certificate: फेस वेरिफिकेशन कैसे करें?



जीवन प्रमाण पत्र, जिसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। क्योंकि पेंशन पाने के लिए इसका होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब ये डिजिटल हो जाता है इसके आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहती है।

अब सवाल ये है कि फेस वेरिफिकेशन कैसे करें।

हम आपको आज कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं

1. आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें

"आधार फेस आरडी (अर्ली एक्सेस)" एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, कृपया Google Play Store पर जाएँ। यह UIDAI ऐप विशेष रूप से जीवन प्रमाण एप्लीकेशन की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक परिचालन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप आधार फेस आरडी एप्लीकेशन द्वारा समर्थित नवीनतम संस्करण डाउनलोड करें, जो वर्तमान में संस्करण 3.6.3 है।

2. ऑपरेटर प्रमाणीकरण

जीवन प्रमाण ऐप लॉन्च करने पर, आपको "ऑपरेटर प्रमाणीकरण" पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। इस पृष्ठ पर, कृपया अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। इसके बाद, आधार चेकबॉक्स पर टिक करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

3. ओटीपी सत्यापन

आपकी जानकारी सबमिट करने के कुछ समय बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। अपनी संपर्क जानकारी को सत्यापित करने के लिए, कृपया प्राप्त OTP को निर्दिष्ट फ़ील्ड में दर्ज करें।

4. पहला फेस स्कैन

आपकी संपर्क जानकारी के सफल सत्यापन के बाद, आपको Aad के अनुसार अपना नाम दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। एप्लिकेशन आपके चेहरे को स्कैन करने के उद्देश्य से आपके डिवाइस के कैमरे तक पहुंचने की अनुमति मांगेगा। कृपया प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करें।

5. पेंशनभोगी प्रमाणीकरण प्रक्रिया:

इन चरणों का पालन करके अपने पेंशन खाते तक उचित पहुंच सुनिश्चित करें:

> सत्यापन के लिए चेहरे का स्कैन

> आवश्यक विवरण भरें - विज्ञापन संख्या, मोबाइल नंबर और वैकल्पिक ईमेल आईडी

> जानकारी सबमिट करें और ओटीपी पुष्टि की प्रतीक्षा करें

6. पेंशनभोगी विवरण फॉर्म:

> फॉर्म को निम्नलिखित जानकारी के साथ सही-सही भरें:

> आपका व्यक्तिगत विवरण जिसमें नाम और संपर्क जानकारी शामिल है

> पेंशन का प्रकार, पीपीओ संख्या और पेंशन खाता संख्या निर्दिष्ट करें

> संवितरण एजेंसी का नाम बताएं

> फॉर्म जमा करने से पहले सभी घोषणाओं को सत्यापित करें

7. अंतिम चरण

पेंशनभोगियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया का अंतिम चरण दूसरा फेस स्कैन करना है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पुष्टि के लिए यह स्कैन आवश्यक है। स्कैन पूरा होने के बाद, व्यक्ति को अपने मोबाइल स्क्रीन पर पावती संख्या के रूप में प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर प्राप्त होगा।

भाग लेने में रुचि रखने वालों के लिए, दो उपयोगकर्ता-अनुकूल एप्लिकेशन डाउनलोड करना संभव है। सरल चरणों का पालन करके, व्यक्ति अपने घर बैठे आराम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे बैंक या सरकारी कार्यालय में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया समय बचाती है, अनावश्यक यात्राओं को कम करती है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुँच को बढ़ाती है। जबकि वैकल्पिक तरीके अभी भी उपलब्ध हैं, चेहरा प्रमाणीकरण सबसे सुविधाजनक विकल्प के रूप में सामने आता है।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के अन्य सत्यापन तरीके

> बायोमेट्रिक उपकरणों में पेंशनभोगियों की पहचान सत्यापित करने के लिए फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग शामिल होता है।

> आइरिस स्कैनर का उपयोग पेंशनभोगियों की आईरिस को स्कैन करने के लिए किया जाता है ताकि प्रमाणीकरण में बेहतर सुरक्षा और सटीकता प्राप्त हो सके।

> वीडियो केवाईसी पेंशनभोगियों को अधिकृत प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने की अनुमति देता है।

ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण डाक कर्मचारी हैं जो गांव में रहने वाले पेंशनभोगियों को उनके घरों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने में सहायता कर सकते हैं।

> सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उन पेंशनभोगियों को उनके घर तक सेवाएं प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखा में जाने में असमर्थ हैं।