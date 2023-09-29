scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबिज़नेसHome Loan: कैसे खत्म करें घर पर लिया गया लोन, ये टिप्स अपनाइये

Home Loan: कैसे खत्म करें घर पर लिया गया लोन, ये टिप्स अपनाइये

अगर आप हर साल एक ईएमआई एक्‍स्‍ट्रा देते हैं और 7.5 फीसदी पैसा ईएमआई में बढ़ाते हैं तो 25 साल का होम लोन महज 10 साल में खत्‍म हो जाएगा। ईएमआई बढ़ाने का पैसा आपके सैलरी इंक्रीमेंट या फिर आपके निवेश से मिले ब्‍याज के जरिये आ सकता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 29, 2023 12:56 IST
आखिरकार घर खरीदना और बनाना कौन नहीं चाहता
आखिरकार घर खरीदना और बनाना कौन नहीं चाहता

आखिरकार घर खरीदना और बनाना कौन नहीं चाहता। पर कई आम लोगो के लिए अब यह सपना ही बन कर रह जाता है। कई लोग Home Loan लेकर अपने आशियाने को पूरा करते है। पर कई कारणों की वजह से होम लोन चिंता का विषय बन जाता है। मध्‍यम वर्ग के करीब 100 फीसदी लोग घर खरीदने के लिए होम लोन जरूर लेते हैं। इसके अलावा टैक्‍स छूट का भी फायदा मिलता है। होम लोन के साथ एक दिक्‍कत ये है कि एक बार आपने कर्ज ले लिया तो आधी जिंदगी उसकी EMI भरने में चली जाती है। 20 से 30 साल तक आपको होम लोन चुकाना पड़ता है। इस दौरान कई बार यह भी देखा गया है कि जितना कर्ज लिया है, उससे कहीं ज्‍यादा आपको ब्‍याज भी भरना पड़ता है। अगर इस लोन से जल्‍दी छुटकारा पाना है तो आपको एक धांसू तरीका बताते हैं। दरअसल, हम बात कर रहे हैं ‘Time Is Money’ की। 

advertisement

Also Read: BT Bazaar Motivation: Google की दिलचस्प कहानी पढ़िए, आपको भी मिलेगी प्रेरणा

इसका मतलब है कि अगर आप टाइम घटा दीजिए तो आप न सिर्फ ढेर सारा पैसा बचा लेंगे, बल्कि जल्‍दी लोन से भी छुटकारा मिल जाएगा। अभी होम लोन की ब्‍याज दरें भी काफी ज्‍यादा हैं तो इसकी ईएमआई भी ज्‍यादा आती है। बेहतर होगा कि इससे जल्‍दी चुका दिया जाए। जल्‍दी लोन चुकाने की मंशा रखने वाले और ब्‍याज के रूप में पैसा बचाने के लिए आपको बस एक काम करना होगा। अगर आप हर साल एक ईएमआई ज्‍यादा चुकाते हैं और अपनी ईएमआई में हर साल 7.5 फीसदी पैसा और जोड़ते हैं तो यकीन मानिए 25 साल का होम लोन महज 10 साल में ही पूरा हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर ज्‍यादा बोझ भी नहीं आए और काफी बचत भी कर सकेंगे। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का होम लोन 8.5 फीसदी ब्‍याज पर लिया और इसे 25 साल में चुकाना है। 

कई लोग Home Loan लेकर अपने आशियाने को पूरा करते है
कई लोग Home Loan लेकर अपने आशियाने को पूरा करते है

ऐसे में आपकी ईएमआई 40,261 रुपये हर महीने की बनेगी। अगर आपने कोई भी एक्‍स्‍ट्रा पेमेंट नहीं किया तो इसे चुकाने में 25 साल पूरे लगेंगे। इतना ही नहीं इस दौरान आप 50 लाख के कर्ज पर 70 से 71 लाख रुपये का ब्‍याज भी देंगे। यानी 50 लाख लेंगे और 1.20 करोड़ रुपये चुकाने पड़ेंगे। एक्‍स्‍ट्रा ईएमआई का मतलब है कि आप हर साल 12 ईएमआई का भुगतान करने के बजाए 13 ईएमआई चुकाएंगे। यानी सिर्फ 40,261 रुपये हर साल ज्‍यादा चुकाने से आपको कितना फायदा होगा। सिर्फ यही एक काम करके आप पूरा लोन 19-20 साल में चुका देंगे। इसका मतलब हुआ कि लोन 5 साल पहले ही खत्‍म हो जाएगा। इन 25 सालों में आप एक्‍स्‍ट्रा ईएमआई के रूप में 10,06,525 रुपये ज्‍यादा चुकाएंगे और ब्‍याज के रूप में सीधे 18 रुपये बचा लेंगे। अगर आपके लिए एकमुश्‍त 40 हजार की ईएमआई चुकाना मुश्किल है तो हर मीने 3 से 4 हजार रुपये ज्‍यादा दे दीजिए, ताकि सालभर में यह पैसा ईएमआई के बराबर हो जाए। अगर आप दूसरी रणनीति के तहत हर साल अपनी ईएमआई की राशि में 7.5 फीसदी तक इजाफा करते हैं तो जादू जैसा हो जाएगा। अगर आप हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 5 फीसदी (2,013 रुपये) बढ़ाते हैं तो आपका लोन महज 14 साल में ही चुकता हो जाएगा।

advertisement

Also Read: Real Estate: Bengaluru में ऐसा क्या हुआ कि 36 घंटों के अंदर बिक गए करोड़ों के फ्लैट?

इतना ही नहीं 7.5 फीसदी (3,019 रुपये) ईएमआई बढ़ाते हैं तो आपका लोन महज 12 साल में ही खत्‍म हो जाएगा। अगर आप हर साल एक ईएमआई एक्‍स्‍ट्रा देते हैं और 7.5 फीसदी पैसा ईएमआई में बढ़ाते हैं तो 25 साल का होम लोन महज 10 साल में खत्‍म हो जाएगा। ईएमआई बढ़ाने का पैसा आपके सैलरी इंक्रीमेंट या फिर आपके निवेश से मिले ब्‍याज के जरिये आ सकता है। ऐसे में आप न सिर्फ 10 साल में कर्ज चुका लेंगे, बल्कि ब्‍याज के रूप में भी करीब 30 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।

कई बार यह भी देखा गया है कि जितना कर्ज लिया है, उससे कहीं ज्‍यादा आपको ब्‍याज भी भरना पड़ता है
कई बार यह भी देखा गया है कि जितना कर्ज लिया है, उससे कहीं ज्‍यादा आपको ब्‍याज भी भरना पड़ता है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 29, 2023