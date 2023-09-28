Real Estate: Bengaluru में ऐसा क्या हुआ कि 36 घंटों के अंदर बिक गए करोड़ों के फ्लैट?

Century Textiles & Industries Limited की पूरी मालिकाना वाली सहायक कंपनी और Aditya Birla Group की रियल एस्टेट ब्रांच, Birla Estates Private Limited ने Bengaluru में नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और लॉन्चिंग के 36 घंटों के अंदर ही 500 करोड़ रुपये के बुकिंग पर बिक गए। उत्तरी बेंगलुरु के देवनहल्ली में स्थित, इस परियोजना में 52 एकड़ में 556 यूनिट हैं और इसे MS Ramaiah Realty LLP के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। बिड़ला एस्टेट्स ने कहा कि उसकी नजर इस परियोजना से 3000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर है।

पूरे प्रोजेक्ट से लगभग 3000 करोड़ रुपये की राजस्व रेवेन्यू होने की उम्मीद है। बिरला त्रिमाया को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें 8 टावरों में 1, 2 और 3 बीएचके अपार्टमेंट और शानदार डुप्लेक्स शामिल हैं। रणनीतिक रूप से आने वाले बीआईएएल आईटी निवेश क्षेत्र के पास स्थित है। बिड़ला एस्टेट्स के एमडी और सीईओ के. टी. जीतेंद्रन ने कहा कि बिड़ला अलोक्य और बिरला तिस्या की सफलता के बाद बुकिंग मूल्य लगभग पार हो गया। बेंगलुरु बाजार में 1,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ, हमें तेजी से विकसित हो रहे शहर में अपना तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है।