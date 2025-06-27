Gold, Silver Price Today: लूट लो भाई! सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज शुक्रवार 27 जून को भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज रिटेल के साथ-साथ वायदा ट्रेड में भी सोने का दाम टूटा है। चलिए जानते हैं कितना है आज का लेटेस्ट रेट?

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:39 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.22% या 1188 रुपये टूटकर 95920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.68% या 722 रुपये लुढ़कर 106033 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9614 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8806 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?