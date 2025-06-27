scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: लूट लो भाई! सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 12:51 IST

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज शुक्रवार 27 जून को भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज रिटेल के साथ-साथ वायदा ट्रेड में भी सोने का दाम टूटा है। चलिए जानते हैं कितना है आज का लेटेस्ट रेट?

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:39 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.22% या 1188 रुपये टूटकर 95920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.68% या 722 रुपये लुढ़कर 106033 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9614 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8806 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Jun 27, 2025