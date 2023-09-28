Godrej Properties: Noida में देखते ही देखते बिक गए Godrej Properties के 670 फ्लैट
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रॉपर्टीज की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। वहीं, खासकर नोएडा में फ्लैट्स की डिमांड लगातार बढ़ी है। नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सैंकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं जबकि कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है।
Delhi-NCR समेत Noida सहित आसपास के कई इलाको में फ्लैट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। Godrej Properties ने नोएडा में 670 फ्लैट बेच डाले, जिससे कंपनी को तक़रीबन 2,000 करोड़ रूपए की एक मोटी रकम मिली है। कंपनी ने यह जानकारी दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पिछले साल नवंबर में नोएडा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ई-नीलामी के जरिए जमीन खरीदी थी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसने नोएडा सेक्टर-146 स्थित गोदरेज ट्रॉपिकल आइल परियोजना में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 670 आवास बेचे हैं। इस परियोजना की शुरुआत अगस्त में की गई थी।
गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Gaurav Pandey ने कहा की, गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए नोएडा एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है और हम आने वाले वर्षों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 24 सितंबर को माइक्रोटेक इंफ्राटेक से 403 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर गुरुग्राम के सेक्टर 103 में लगभग 15 एकड़ जमीन खरीदी है। दिसंबर 2022 में, गोदरेज ने एक प्रीमियम आवासीय परियोजना के लिए गुरुग्राम में नौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा, गोदरेज प्रॉपर्टीज वर्तमान में 3,100 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता के साथ गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर लक्जरी घर विकसित कर रही है।