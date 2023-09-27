Reliance industries: मुकेश अंबानी के बच्चों को कितनी मिलेगी सैलरी जानिए।

scorecardresearch
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब अपने शेयरहोल्डर्स को पोस्ट के जरिये लेटर भेजकर इन तीनों के अपॉइंटमेंट्स पर उनकी मंजूरी मांगी है। इस नोटिस में कहा गया है कि नए डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या समितियों की बैठक में शामिल होंगे और डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेंगे। आकाश, ईशा और अनंत ने सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में शामिल होने के लिए फीस चार्ज करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 12:28 IST
भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बच्चे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जब मुकेश अंबानी को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया और अब वो पापा मुकेश अंबानी के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करे रहें है। दरअसल खबर ये है कि मुकेश अंबानी की तरह ही आकाश, ईशा और अनंत अंबानी ने सैलरी में एक रुपया भी नहीं लेने का फैसला किया है। जी हां, अंबानी परिवार के बच्चे बिना सैलरी के काम करेंगे। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने भी पिछले 3 साल से सैलरी के तौर पर एक भी रुपया नहीं लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अंबानी परिवार के तीनों बच्चों ने ये फैसला लिया क्यों है?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब अपने शेयरहोल्डर्स को पोस्ट के जरिये लेटर भेजकर इन तीनों के अपॉइंटमेंट्स पर उनकी मंजूरी मांगी है। इस नोटिस में कहा गया है कि नए डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या समितियों की बैठक में शामिल होंगे और डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेंगे। आकाश, ईशा और अनंत ने सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में शामिल होने के लिए फीस चार्ज करेंगे।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि बोर्ड बैठक में एक सीटिंग के लिए फीस और कमीशन कितनी मिलती है। तो मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश, अनंत और ईशा का कंपनसेशन का स्ट्रक्चर उनकी मां नीता अंबानी की तरह है जो 2014 में कंपनी के बोर्ड में शामिल हुई थीं। कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो नीता अंबानी को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान 6 लाख रुपये की सिटिंग फीस और दो करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था।  इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों बच्चों की बोर्ड मीटिंग में बैठने का कितना चार्ज मिलेगा।

आपको बता दें कि हाल ही में 28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने RIL की सालाना AGM में अपने तीनों बच्चों आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया था।

आकाश अंबानी फिलहाल रिलायंस के टेलीकॉम कारोबार जियो की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उनकी बदौलत जियो की ग्रोथ में शानदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं, ईशा अंबानी को रिलायंस के रिटेल बिजनेस रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जिम्मा सौंपा गया है। जिसकी अच्छे से वो देखरेख कर रही हैं और लगातार विदेशी कंपनियां रिलायंस रिटेल में मोटा पैसा निवेश कर रही है। साथ ही मुकेश अंबानी के दूसरे बेटे अनंत के जिम्मे रिलायंस का एनर्जी और रिन्यूएअबल एनर्जी का बिजनेस सौंपा गया है। मुकेश अंबानी की ओर से अपने बच्चों को बराबर का सेगमेंट कारोबार में दिया गया है। हालांकि, वह अभी अगले पांच साल तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 27, 2023