टियर-2 शहरों में ETF में निवेश का क्रेज बढ़ा

मिरे एसेट म्यूचुअल फंड की स्टडी के मुताबिक टीयर 2 शहरों में लोग ईटीएफ में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। बाजार में रिटर्न उत्पन्न करने और एक्टिव म्यूचुअल फंडों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद ईटीएफ में निवेश करने के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ईटीएफ का विकल्प चुनने वाले अधिकांश निवेशक समझदार होते हैं और अपने निवेश के लिए निवेश प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। वे बड़े पैमाने पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वेबसाइट पर भरोसा करते हैं, वहीं ओटीटी प्लेटफार्मों के बीच यूट्यूब को एक प्रमुख प्रभावशाली कारक माना जाता है। सर्वेक्षण में कुछ दिलचस्प निष्कर्ष हैं, जहां वे टियर 2 शहरों में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और 36-45 साल के निवेशकों के बीच इनकी मांग ज्यादा बढ़ रही है। सर्वे में भाग लेने वाले 60 फीसदी से अधिक निवेशकों ने दावा किया कि उन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री द्वारा पेश किए गए ईटीएफ उत्पादों के बारे में अच्छी समझ है। अलग अलग मार्केट कैप उत्पादों में, लार्ज कैप और मिड कैप आधारित ईटीएफ की लोकप्रियता निवेशकों और निवेश की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच अधिक है और उनमें से अधिकांश 1-3 साल की अवधि के साथ निवेश करना पसंद करते हैं।

advertisement

Also Read: DLF, Prestige, Sobha: इन शेयरों ने 2023 में दिया 133% तक का रिटर्न

मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ, स्वरूप मोहंती का कहना है कि ईटीएफ में अपने शानदार ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मिरे एसेट पिछले कुछ साल में भारतीय निवेशकों के लिए नए विचारों पर आधारित निवेश का अनुभव लाने में सबसे आगे रहा है। इस रिपोर्ट से मिली सीख न केवल उन निवेशकों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगी जो पहले से ही ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, बल्कि यह भी सीखेंगे कि ईटीएफ प्रोवाइडर्स से इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण से भारत में ईटीएफ इंडस्‍ट्री को लाभ हो सकता है।YouGov के लिए जनरल मैनेजर- MENA एंड इंडिया, दीपा भाटिया ने कहा कि ईटीएफ के बारे में भारतीय कंज्‍यूमर की धारणाओं को समझने के लिए अपनी तरह के पहले अध्ययन के लिए मिरे एसेट के साथ सहयोग करके हमें खुशी हो रही है। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, ईटीएफ के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, खासकर इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वालों के बीच। टियर-2 शहर इस श्रेणी के लिए अच्छी संभावनाएं दिखाते हैं, और सही वित्तीय ज्ञान के साथ निवेश साधन के रूप में ईटीएफ की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। मोहंती ने कहा कि ईटीएफ अपनी पारदर्शिता के साथ-साथ बाजार की गति के कारण भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय निवेश के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। यह जानकर खुशी हो रही है कि छोटे शहर भी ईटीएफ निवेश केंद्र के रूप में उभर रहे हैं जो पूरे बाजार के लिए अच्छा संकेत है।