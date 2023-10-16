AU Small Finance Bank अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दे रहा है आकर्षक छूट

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB), ने 'हार्ट टू कार्ट' शॉपिंग फेस्टिवल अभियान के तहत एयू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर रोमांचक त्योहारी ऑफर का ऐलान किया है। बैंक की ओर से यह फेस्टिव ऑफर 15 अक्टूबर, 2023 से 15 नवंबर, 2023 तक चलेगा। इस ऑफर के तहत कई लीडिंग ई रिटेलर्स प्‍लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, घरेलू उपकरण, फूड और ग्रॉसरी, मनोरंजन, यात्रा, स्वास्थ्य, यूटिलिटी, फर्नीचर और मर्चेंट ईएमआई पर शानदार ऑफर मिलेंगे। इन कार्ड्स का इस्तेमाल करके ग्राहक रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, टाटा क्लिक (Tata CLiQ), विजय सेल्स, गोस्टोर डॉट कॉम, कुछ अन्य नाम जैसे BookMyShow, PharmEasy पर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

भारत में चल रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान, एयू एसएफबी ने जोमैटो मैच डे स्‍पेशल ऑफर के साथ फूड ऑर्डर और डाइनिंग कैटेगरी पर ऑफर बढ़ाया है। ग्राहक इन सभी रोमांचक मैचों को देखने के साथ-साथ ऑनलाइन ऑर्डर पर 20 फीसदी (200 रुपये तक) की छूट और डाइनिंग पर 20 फीसदी (1,000 रुपये तक) की छूट का लाभ उठा सकते हैं।नवरात्रि और दशहरा के लिए, एयू एसएफबी ने 9 दिनों का खास मर्चेंट ऑफर दिया है।धनतेरस के लिए, एयू क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आभूषणों की खरीदारी पर 5% कैशबैक का फायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा एयू एसएफबी रिटेल ग्राहकों के लिए होम लोन, ट्रेड फॉरेक्स, गोल्ड लोन और लॉकर पर विशेष फेस्टिव ऑफर भी दे रहा है। होम लोन ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस पर 0.25 फीसदी की छूट का लाभ उठा सकते हैं।