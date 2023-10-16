Starbucks Coffee: क्या सच में कॉफी की रेसिपी लीक हो गई, क्या आप घर पर बना पाएंगे Starbuck जैसी कॉफी
स्टारबक्स ने इस लीक के संबंध में कोई official बयान जारी नहीं किया है। इस समय हमें यह नहीं पता कि रेसिपी को लीक करने वाले एम्प्लैयी कौन हैं और उन्हें किस कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।
पॉपुलर कॉफी चेन Starbucks की ड्रिंक्स की रेसिपी लीक हो गई है! सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, क्योंकि एक पूर्व कर्मचारी ने इस कॉफी चेन की सभी ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर कर दी है। इस खबर के बाद, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन वो इस रेसिपी को सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं, और यह अब बहुत वायरल हो रहा है। यह लीक हुई रेसिपी में सभी आइटम्स के सटीक माप दिए गए हैं, जिससे किसी भी Starbucks ड्रिंक को घर पर बनाने में मदद मिल सकती है। बेहद दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई ऐसा करता है जिससे उनकी नौकरी के नियमों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।Starbucks एक पॉपुलर कॉफी चेन है, जिसमें कैपुचीनो, अमेरिकानो, लैट्टे, कैफे मोका, जावा चिप फ्रैप्पुचीनो, सिग्नेचर हॉट चॉकलेट, और कैरामल मचियाटो जैसी पॉपुलर ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। इस लीक की रेसिपी में वाइट चॉकलेट मोका, कोकोनटमिल्क वैनिला लैटे, और वैनिला स्वीट क्रीम कोल्ड ब्रीयू कॉफी जैसी ड्रिंक्स शामिल हैं।
Also Read: Adani Port News: Adani Group ने बनाया सिंगापुर जैसा देश का पहला 'ट्रांजिट पोर्ट'
जबकि अब तक स्टारबक्स ने इस लीक के संबंध में कोई official बयान जारी नहीं किया है। इस समय हमें यह नहीं पता कि रेसिपी को लीक करने वाले एम्प्लैयी कौन हैं और उन्हें किस कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर इसके चर्चे खूब हो रहे हैं। हालांकि बिज़नेस टुडे बाज़ार इन दावों का पुष्टि नहीं करता है और ये दावे सोशल मीडिया यूज़र्स कर रहे हैं।