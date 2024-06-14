scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाWPI Data: मई में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.61% हुई

WPI Data: मई में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.61% हुई

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल की मुद्रास्फीति की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन 0.20% रहा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 14, 2024 13:08 IST
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.61% हुई
मई में थोक महंगाई दर: मई महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.61% हो गई। इसकी मुख्य वजह खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और अन्य विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 1.26% थी, जो खाद्य वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली की कीमतों में वृद्धि की वजह से थी। इससे पहले मार्च में थोक महंगाई दर 0.53% दर्ज की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल की मुद्रास्फीति की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन 0.20% रहा।

Also Read: जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होगा बजट, अगले हफ्ते से कंसलटेशन शुरू होगा

WPI खाद्य सूचकांक

WPI खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक समूह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिसमें अनाज, धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, आलू, प्याज, फल, दूध, अंडे, मांस और मछली, और विनिर्मित उत्पाद समूह के खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मई में बढ़कर 185.7 हो गया है, जो अप्रैल में 183.6 था। इस प्रमुख समूह में मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 5.52% से बढ़कर मई में 7.40% हो गई।

प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक

प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक की बात करें तो अप्रैल के 186.7 से मई में यह 0.54% बढ़कर 187.7 हो गया। अप्रैल के मुकाबले मई में खाद्य वस्तुओं और खनिजों की कीमतों में 1.48%और 1.08% की वृद्धि हुई, जबकि गैर-खाद्य वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल के मुकाबले मई में 1.26% और 3.56% की गिरावट आई।

Also Watch: Suzlon के Share शेयरों में 5% की गिरावट

ईंधन और बिजली सूचकांक

ईंधन और बिजली सूचकांक मई में 2.71 प्रतिशत घटकर 150.6 पर आ गया, जो अप्रैल में 154.8 था। खनिज तेल और कोयले की कीमतें अप्रैल के मुकाबले मई में अपरिवर्तित रहीं, लेकिन बिजली की कीमतों में मई में 11.67% की गिरावट आई।

