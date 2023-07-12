TCS Q1 परिणाम: मुनाफा सालाना आधार पर 17% बढ़कर 11,074 करोड़ रुपये, राजस्व 13% बढ़ा

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने जून तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में लगभग 17% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि के साथ 11,074 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का कंसोलिडेटिड राजस्व सालाना आधार पर लगभग 13% बढ़कर 59,381 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने 9 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है। पिछले 12 ऐसे मौकों का आंकलन किया जाए तो अगले सत्र में तिमाही नतीजों के बाद टीसीएस के शेयरों में नौ बार गिरावट आई है (टीसीएस आम तौर पर बाजार खुलने के बाद नतीजों की घोषणा करती है)। Samco Securities का कहना है कि अगले सप्ताह में, 12 में से सात मामलों में स्टॉक रिटर्न नकारात्मक रहा है। राजस्व में मात्र 0.4% की वृद्धि हुई, जिससे यह देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक के लिए 12 तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि बन गई है। मार्च तिमाही से मुनाफ़ा लगभग 3% कम हुआ। Q4FY23 के नतीजों के बाद वाले सप्ताह में TCS के शेयर 4.2% नीचे थे।

Q2FY23 के नतीजों के बाद उनमें 0.2 फीसदी और Q1FY23 के नतीजों के बाद 8.3 फीसदी की गिरावट आई। टीसीएस का राजस्व सालाना आधार पर लगभग 7% बढ़ा। कंपनी की ऑर्डर बुक 10.2 बिलियन डॉलर थी, जिसका बुक-टू-बिल अनुपात 1.4 था। तिमाही में परिचालन मार्जिन 23.2% पर आ गया, जो पिछली तिमाही से 130 आधार अंक कम है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के Kritivasan ने कहा, "नई प्रौद्योगिकियों के कारण हम अपनी सेवाओं की दीर्घकालिक मांग को लेकर आश्वस्त हैं। नए प्रमुख ने कहा, हम इन नई प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान और नवाचार में बड़े पैमाने पर क्षमताओं के निर्माण में निवेश कर रहे हैं, ताकि हम इन अवसरों में अपनी भागीदारी को अधिकतम कर सकें। वेतन वृद्धि और कुछ लागत में वृद्धि से टीसीएस की प्रॉफिटिबिलटी पर असर पड़ा है।