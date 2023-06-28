SBI, HDFC और ICICI Bank रेटिंग अपग्रेड, बैंकिंग सेक्टर की हालत सुधरी

scorecardresearch
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 28, 2023 12:33 IST
अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC और ICICI बैंक की स्टैंडअलोन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है। रेटिंग एजेंसी ने SBI की रेटिंग बढ़ाकर BBB कर दी है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 26 जून को जारी अपने नोट में कहा है कि बैंक का क्रेडिट रिस्क कम हुआ है और अर्निंग्स में सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने HDFC बैंक की रेटिंग BBB+ से अपग्रेड करके A- की है और अगले 2 साल में बैंक की मुनाफा कमाने की शानदार क्षमता और मजबूत फ्रेंचाइजी का जिक्र किया है।

Also Read: IIFL सिक्योरिटीज को SAT से मिली बड़ी राहत, नए ग्राहक जोड़ने के खिलाफ SEBI के आदेश पर लगाई रोक

नोट में कहा गया है कि पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर होने से कंपनी की ये क्षमताएं और सुधरेंगी। SBI और HDFC बैंक के अलावा S&P ने ICICI बैंक की रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB की है। रेटिंग एजेंसी ने ये उम्मीद जताई है कि ICICI बैंक, भारत के बैंकिंग सेक्टर में मजबूत मार्केट पोजीशन को बनाए रखेगी। नोट में ये उम्मीद जताई गई है कि बैंक की एसेट क्वालिटी, देश के बैंकिंग सेक्टर की एवरेज एसेट क्वालिटी बेहतर रहेगी और इसके साथ ही बैंक को अच्छे नतीजों के साथ अगले 12-18 महीने में अच्छा कैपिटलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। 

S&P Global Ratings ने SBI, HDFC और ICICI बैंक की स्टैंडअलोन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है
