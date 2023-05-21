2000 के नोट वापसी के फैसले के बाद सोमवार को बाजार कैसे करेगा रिएक्ट?

भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान कर चुका है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि RBI के इस कदम का असर शेयर मार्केट और खास तौर पर जब बाजार खोलेंगे तब क्या होगा? क्योंकि इस कदम के बाद निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि बाजार अब कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये वक्त में बाजार में पैसा लगाने का है? अगर हां तो कहां? चलिए तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं।

IIFL Securities के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि RBI के 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के कदम से सोमवार को बाजार ओपनिंग पॉजिटिव मोड पर होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ में और इजाफा होगा। जिसके चलते बाजार में पॉजिटिव माहौल रह सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट की फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग होगी।

वहीं दूसरी ओर WealthMills Securities के डायरेक्टर Kranthi Bathini का कहना है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के फैसले से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा, जिसका मतलब है बैंकों को सीधा फायदा पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के फैसले के बाद सोमवार को बाजार का पहला दिन होने वाला है, क्‍योंकि शुक्रवार की शाम RBI ने बाजार के बंद होने के बाद इसका एलान किया था। ऐसे में शेयर बाजार इस घोषणा पर कैसे रिएक्‍ट करता है ये तो सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन दोनों विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि बैंकिंग सेक्टर पर इस फैसला का साफ असर देखने को मिल सकता है। WealthMills Securities के डायरेक्टर Kranthi Bathini (फ़ाइल फोटो)

वहीं दूसरी ओर मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह का कहना है कि निफ्टी मई एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन के मुताबिक, इस हफ्ते 18000-18200 की रेंज एक्सपायरी तक रह सकती है। इस रेंज से आगे अगर बाजार बढ़ेगा तो दोनों तरफ से बड़े मूव देखे जा सकते हैं।