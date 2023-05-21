scorecardresearch
अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसमें 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और अपनी इंश्योरेंस की किस्त 2000 के नोट से भुगतान कर सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां Lumpsum या बड़ा अमाउंट 2000 के नोट से नहीं ले रही हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 21, 2023 12:59 IST
Insurance पॉलिसी के पेमेंट में चलेगा 2,000 का नोट
अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसमें 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और अपनी इंश्योरेंस की किस्त 2000 के नोट से भुगतान कर सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां Lumpsum या बड़ा अमाउंट 2000 के नोट से नहीं ले रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों ने बिजनेस टुडे बाजार से बातचीत में कहा कि अगर आपकी कोई किस्त बाकी है और आप कैश में इसे जमा कराना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है और तो और अगर कैश में 2000 के नोट जमा कराना चाहते हैं तो भी आप किसी भी ब्रांच में जाकर जमा करा सकते हैं। 

लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां तैयार नहीं है। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2000 के नोट का इस्तेमाल वो पॉलिसी के प्रीमियम या किस्त के भुगतान में कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब अब इंश्योरेंस कंपनियों ने दे दिया है। वैसे सरकार ने भी बार-बार जोर देकर कहा है कि 2000 के नोट की वैधता खत्म नहीं है और लोगों को सिर्फ इसको बैंक जाकर बदलना है। 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। 

Insurance की किस्त 2000 के नोट से भुगतान कर सकते हैं
May 21, 2023