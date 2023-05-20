कितनी बार बदल सकते हैं 2000 के नोट, समझिए एक-एक बात

scorecardresearch
2000 के नोटों पर आए फैसले के बाद अब लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि 2000 के नोट कितनी बार बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आप 2000 के नोट बदलना चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ 20,000 हजार तक की रकम के नोट बदल सकते हैं लेकिन अब पता चला है कि आप 20,000 तक के नोट एक से अधिक बार बैंक में जाकर बदल सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
May 20, 2023
2000 के नोटों पर आए फैसले के बाद अब लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि 2000 के नोट कितनी बार बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आप 2000 के नोट बदलना चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ 20,000 हजार तक की रकम के नोट बदल सकते हैं लेकिन अब पता चला है कि आप 20,000 तक के नोट एक से अधिक बार बैंक में जाकर बदल सकते हैं। 

मतलब एक बार में सिर्फ 20,000 बदले जाएंगे लेकिन इसके बाद फिर से आप बैंक की ब्रांच में जाकर 20,000 और बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई लिमिट नहीं है लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके खाते में केवाईसी जरूर हो। नोटों का ये एक्सचेंज किसी भी ब्रांच में हो सकता है। 

abhishek singh1
May 20, 2023