2000 के नोटों के बाद, सोने में लग गई आग

शुक्रवार देर शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जैसे ही 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने का फैसला आया वैसे ही सोने-चांदी के दाम में तेजी आ गई। कई लोग सोने-चांदी खरीदकर रखने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पर पैसे की एवज में लोग सोना चांदी खरीदने पहुंचने लगे हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 21, 2023 09:30 IST
शुक्रवार देर शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जैसे ही 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने का फैसला आया वैसे ही सोने-चांदी के दाम में तेजी आ गई। कई लोग सोने-चांदी खरीदकर रखने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पर पैसे की एवज में लोग सोना चांदी खरीदने पहुंचने लगे हैं। ग्रे मार्केट में बाजार में इस वक्त प्रति 10 ग्राम सोना लगभग ₹70000 का बिक रहा है वहीं 1 किलो चांदी के कीमत ₹80000 तक पहुंच चुकी है।

IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट है अगर बैंक में से जमा कराने जाएंगे तो उन्हें इस पर अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा, इसके अलावा कैश रखने पर सरकार उनसे पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में हो सकता है लोग इन सब झंझट को दूर करने के लिए लोगों ने सोने की तरफ अपना रुख रखा है।

कई लोगों को ये भी लगता है कि कैश की बजाए सोना रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। 2016 में नोटबंदी के दौरान सोने में ऐसे ही तेजी देखने को मिली थी, उस समय सोना 30000 से ₹50000 तक पहुंच चुका था। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 20, 2023