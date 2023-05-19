RBI ने ₹2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया, फिलहाल बना रहेगा लीगल टेंडर



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को एक बड़ा फैसला कर दिया। रिजर्व बैंक ने 2,000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 2000 का नोट वैध रहेगा। लेकिन 30 सितंबर तक आप इस बैंक की शाखा में जाकर बदल सकते हैं।

हालांकि इन नोटों का एक्सचेंज 23 मई से शुरू होगा। 23 मई से आप एक बार में 20,000 की राशि के 2,000 के नोट को दूसरे नोटों में बदल सकते हैं। साथ ही आरबाई ने फिलहाल किसी भी बैंक को 2,000 के नोट जारी करने या एटीएम में रखने से मना कर दिया है।