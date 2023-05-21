नोटबदली के बाद सोने के दाम में तेज़ी, फिजिकल गोल्ड भी महंगा

2016 में नोटबंदी के बाद लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था।इन समय ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार भी 2000 के नोट की बदली के बाद सोने की कीमतों में उछाल आएगा। क्या पहले की तरह लोग जमकर सोना खरीदेंगे। इस बार नोटबंदी जैसे हालात नहीं है लेकिन लोग सोना खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिजनेस टुडे बाज़ार ने ज्वैलरी एसोसिएशन के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि लोग सोना खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनके पास कई तरह पूछताछ आ रही हैं। लेकिन इस बार KYC और बाकी प्रतिबद्धताओं की वजह से ज्वैलर्स भी सोच-समझकर ज्वैलरी बेचने की बात कह रहे हैं।

advertisement

Also Read: 2000 के नोट वापसी के फैसले के बाद सोमवार को बाजार कैसे करेगा रिएक्ट?

IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि शुक्रवार को सोने में तेजी आ गई थी और सोमवार को फिर से तेजी रहने की उम्मीद है। कई जगहों पर फिजिकल गोल्ड मार्केट में सोना 2000-3000 रूपये महंगा भी बिक रहा है। बाजार बंद होने की वजह से कई लोग प्री-ऑर्डर भी दे रहे हैं। अनुज गुप्ता का कहना है कि इस हफ्ते भी गोल्ड के दाम में तेजी की उम्मीद है और फिजिकल गोल्ड मार्केट में 10 से 20% तक सोना महंगा मिल रहा है।

IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता (फ़ाइल फोटो)