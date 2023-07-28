घबराए मत ! RBI ने 500 के नोट पर दी सफाई
जब से RBI की ओर से 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन बंद हुआ है तब से 500 रुपये के नोटों को लेकर भी लोगों की बीच चिंता बढ़ गई है। ऊपर से आय दिन सोशल मीडिया पर नोटों को लेकर कोई न कोई पोस्ट वायरल होता रहता है। लेकिन एक बार फिर RBI की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। जिसे आपको बहुत गौर से समझना चाहिए, क्योंकि ये 500 रुपये के नोट से जुड़ी अहम जानकारी है।
दरअसल, मार्केट में स्टार मार्क वाले कुछ नोट काफी सर्कुलेट हो रहे हैं। जिन्हें सोशल मीडिया पर नकली नोट बताया जा रहा है। स्टार मार्क वाले नोट आने के बाद से लोगों के बीच ये मुद्दा तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है। मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर लोगों की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपये के नोटों को लेकर साफ किया कि स्टार मार्क वाला बैंक नोट पूरी तरह से असली हैं। 10 से लेकर 500 रुपये के कई ऐसे नोट चलन में हैं, जिनकी सीरिज के बीच 3 अक्षरों के बाद स्टार का निशान बना हुआ है और बाद में बाकी नंबर लिखे हैं। RBI का कहना है कि नंबर के साथ बना स्टार मार्क बताता है कि ये एक बदला हुआ या रीप्रिंट यानि दोबारा प्रिंट किया गया बैंक नोट है। ये नोट पूरी तरह असली है। इतना ही नहीं RBI की ओर से सिर्फ 500 नहीं बल्कि 10, 20 और 50 रुपये के नोट के स्टार मार्क पर भी कई अहम जानकारियां दीं।
RBI ने बताया कि स्टार मार्क वाले नोटों को साल 2006 से सर्कुलेशन में लाया गया। इन करेंसी नोट को साल 2006 में शुरू किया गया था। शुरू में सिर्फ स्टार मार्क वाले 10, 20 और 50 रुपये के नोट छापे जाते थे। अब बड़े नोट भी छापे जाने लगे हैं। जब भी ऐसे करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, उनके पैकेट के ऊपर एक स्ट्रिप लगाई जाती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि पैकेट में स्टार चिन्ह वाले नोट हैं ताकि इनकी पहचान की जा सके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि RBI अगर नोटों की एक गड्डी प्रिंट करता है। अगर उस गड्डी में कुछ नोट सही प्रिंट नहीं होते हैं। तो उन नोटों को बदलने के स्टार सीरीज लाई जाती है। साथ ही इन नोटों की भी उतनी ही वैल्यू होती है, जितनी दूसरी नोटों की। अगर आपको कहीं से स्टार सीरीज वाला कोई करेंसी नोट मिलता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये नोट पूरी तरह से सुरक्षित और असली हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी तरह के वायरल पोस्ट पर आपको विश्वास करनी की जरूरत नहीं है।
