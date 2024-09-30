scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाघर खरीदने से पहले इस रिपोर्ट पर जरूर गौर कीजिए!

घर खरीदने से पहले इस रिपोर्ट पर जरूर गौर कीजिए!

इस साल की जुलाई-सितंबर के दौरान घरों की बिक्री में गिरावट आने का दावा एनारॉक की रिपोर्ट में किया गया है। इसमें कहा गया है कि तीसरी तिमाही के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद दिलचस्प बात ये रही कि कुल लॉन्च के मुकाबले घरों की बिक्री इन 3 महीनों में ज्यादा रही है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 18:01 IST

तीसरी तिमाही के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद दिलचस्प बात ये रही कि कुल लॉन्च के मुकाबले घरों की बिक्री इन 3 महीनों में ज्यादा रही है। 

आंकड़ों के हिसाब से देखें

-देश के 7 बड़े शहरों में जुलाई सितंबर के दौरान एक लाख 7 हजार 60 यूनिट्स की बिक्री हुई
-जबकि जुलाई सितंबर 2023 में 1 लाख 20 हजार 290 फ्लैट्स की बिक्री हुई थी
-एक साल में घरों की बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट आई है

जानकारों का कहना है कि बिक्री में गिरावट की वजह कम सप्लाई का आना रहा है और ये अगली तिमाही में फिर से रिकवर हो जाएगी। बिक्री के मामले में जुलाई-सितंबर के दौरान सबसे आगे

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन रहा जहां 36,190 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसके बाद पुणे में 19 हजार 50 -NCR में 15 हजार 570, बेंगलुरु में 15 हजार 25, हैदराबाद में 12 हजार 735, चेन्नई में 4510 और कोलकाता में 3980 फ्लैट्स की बिक्री हुई। 

बिक्री में अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे की 52 फीसदी हिस्सेदारी रही। इसके साथ ही तीसरी तिमाही में घरों के लॉन्च में भी 19 फ़ीसदी की गिरावट आई है और ये जनवरी-मार्च 2023 के बाद पहली बार एक लाख के नीचे आ गया है। नई सप्लाई के मामले में भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ने 29 हजार 615 यूनिट्स के लॉन्च के साथ सबसे आगे रहा है। इसके बाद बेंगलुरु में 15915 यूनिट्स लांच किए गए हैं। इस तिमाही में भी लग्जरी घरों की सप्लाई बाकी तमाम सेगमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है। इस दौरान डेढ़ करोड़ से महंगे घरों का कुल सप्लाई में 33 फीसदी हिस्सा रहा है। जबकि 80 लाख से 1.5 करोड़ तक के घरों की कुल सप्लाई में 30 फीसदी, 40 लाख से 80 लाख के फ्लैट्स की हिस्सेदारी 23 परसेंट और अफॉर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई 13 फीसदी के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गई।

रियल स्टेट के लिए राहत की बात

हालांकि रियल स्टेट के लिए राहत की बात ये भी रही कि इन 7 बड़े शहरों में बिना बिके घरों की संख्या 2023 की तीसरी तिमाही के 6 लाख 10 हजार से 8 फ़ीसदी घटकर 5.64 लाख यूनिट्स रह गई। अगर 1 साल में प्रॉपर्टी की कीमतों में हुए इजाफे की बात की जाए तो 2023 की तीसरी तिमाही के मुकाबले 7 बड़े शहरों में घरों के दाम 23 फीसदी बढ़े हैं। जिसमें हैदराबाद 32 फीसदी के साथ सबसे आगे है। जबकि दूसरे स्थान पर 29 परसेंट के साथ एनसीआर और बेंगलुरु मौजूद हैं।

इस गिरावट के बाद आसार हैं कि अगली तिमाही में फेस्टिव सीजन के बहाने घरों की बिक्री पर जमकर डिस्काउंट्स दिए जा सकते हैं जो लोगों को कम कीमत में घर का सपना पूरा करने में मदद करेगा।

