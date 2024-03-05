मैं 25 साल का हूं और मैंने जीवन बीमा पॉलिसियों और इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया है। 10 साल बाद इस पर कितना टैक्स लगेगा?

कृपया बीमा और निवेश को न मिलाएं। निवेश के उद्देश्य से जीवन बीमा पॉलिसी न खरीदें। बीमा और निवेश को मिलाने से आपको न तो अच्छा रिटर्न मिलता है और न ही पर्याप्त जोखिम कवर मिलता है। जीवन कवर के लिए अपनी वार्षिक आय के 12-15 गुना के बराबर टर्म इंश्योरेंस खरीदें और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, उम्र, निवेश करने के लक्ष्य की समय सीमा के आधार पर अंतर राशि को इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना की उचित श्रेणी में निवेश करें।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के साथ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड योजनाओं की बिक्री पर किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर हर साल 1 लाख रुपये की सीमा तक छूट दी जाती है और 1 लाख रुपये से अधिक पर 10% की फ्लैट दर और लागू अधिभार और उपकर पर कर लगाया जाता है। . यदि इन परिसंपत्तियों को 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है तो निवेश की श्रेणी पर पूंजीगत लाभ को दीर्घकालिक माना जाएगा।

जहां तक यूलिप सहित जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता आय का सवाल है, उसे आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत छूट प्राप्त है, बशर्ते ऐसी पॉलिसी के संबंध में भुगतान किया गया प्रीमियम वास्तविक पूंजी बीमा राशि के 10% से अधिक न हो। 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में। हालाँकि, यदि पॉलिसी इस तिथि से पहले जारी की गई थी, तो किसी भी वर्ष के लिए प्रीमियम पूंजीगत बीमा राशि के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान. बीमा राशि के 10% की गणना करते समय, यूलिप पर भुगतान किए गए किसी भी टॉप अप प्रीमियम पर भी विचार किया जाता है।

बीमा कंपनी से मृत्यु दावे के रूप में प्राप्त कोई भी राशि बीमा राशि के संबंध में प्रीमियम की मात्रा पर किसी भी शर्त के बिना पूरी तरह से कर मुक्त है।

1 अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई गैर-यूलिप पॉलिसियों के संबंध में, उपरोक्त छूट तब भी उपलब्ध नहीं होगी, भले ही भुगतान किया गया प्रीमियम एक या अधिक गैर-यूलिप पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का कुल योग बीमा राशि के 10% से अधिक न हो। किसी भी प्रीमियम भुगतान अवधि में कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक हो।

उपरोक्त छूट 1 फरवरी 2021 के बाद जारी यूलिप पॉलिसियों के संबंध में भी उपलब्ध नहीं है, यदि एक या अधिक पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक हो।