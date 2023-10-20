Zomato Share: SoftBank Zomato में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी !

Japan की SoftBank से जुड़ी वेंटर कैपिटल फंड डिलिवरी कंपनी Zomato में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। शुक्रवार 20 अक्टूबर को सॉफ्टबैंक वेंचर कैपिटल फंड SVF Growth, Singapore बल्क डील में जोमैटो में 1.1 फीसदी हिस्सेदारी 1024 करोड़ रुपये में बेचने जा रही है। 109.4 से 11.65 रुपये प्रति शेयर बल्क डील के लिए ऑफर प्राइस तय किया है जो मौजूदा मार्केट प्राइस से 2 फीसदी डिस्काउंट पर है। 30 सितंबर 2023 को खत्म हुए तिमाही पर सॉफ्टबैंक के पास जोमैटो में 2.17 फीसदी हिस्सेदारी है। सॉफ्टबैंक पिछले कुछ महीनों में लगातार जोमैटो में अपनी हिस्सेदारी घटाती रही है। जून तिमाही के खत्म होने पर कंपनी में सॉफ्टबैंक के पास 3.35 फीसदी हिस्सेदारी थी। अगस्त में सॉफ्टबैंक ने 1.17 फीसदी हिस्सेदारी 947 करोड़ रुपये में जोमैटो में ब्लॉक डील में बेचा था।

ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इंवेस्को म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स जैसे निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी थी। गुरुवार को जोमैटो का स्टॉक 1.37 फीसदी की गिरावट के साथ 111.65 रुपये पर क्लोज हुआ है। लेकिन 2023 में स्टॉक ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। सबसे पहले शेयर अपने आईपीओ प्राइस 76 रुपये के पार जाने में सफल रहा। इससे पहले 27 जुलाई 2022 को शेयर 40.6 रुपये के निचले लेवल तक जा फिसला था। बुधवार 18 अक्टूबर को शेयर एक साल के अपने हाई 115.10 रुपये पर जाने में कामयाब रहा था। यानि निचले लेवल से शेयर ने 15 महीने में 184 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि स्टॉक नवंबर 2021 के अपने हाई 169 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। जुलाई 2021 में जोमैटो का आईपीओ आया था। 2023 में जोमैटो के शेयर में 89 फीसदी, एक महीने में 10 फीसदी, तीन महीने में 44 फीसदी और एक साल में स्टॉक ने 80 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया है। बात करें सॉफ्टबैंक की तो उसने कई भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है जिसमें पेटीएम से लेकर पीबी फिनटेक का शेयर शामिल है। इस घरेलू ब्रोकरेज ने तेजी की स्थिति में ज़ोमैटो पर 200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखने का सुझाव दिया है। इसने अपने मंदी के परिदृश्य में 70 रुपये के लक्ष्य का सुझाव दिया, जो ऊपर की ओर 2.6:1 के जोखिम इनाम को दर्शाता है।