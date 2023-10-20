30000 करोड़ की लागत, 160 Km/h स्पीड, हर 15 मिनट में मिलेगी ये ट्रेन

आज देश को पहली रैपिडएक्स (RapidX) ट्रेन मिलने वाली है। प्रधानमंत्री Narendra Modi आज 11.15 बजे Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से का आज उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे RapidX ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रैपिडएक्स को 'नमो भारत' नाम दिया गया है। ट्रेन 21 अक्टूबर यानी शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना लाई गई है. RRTS एक नई रेल-आधारित, सैमी हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वैन्सी वाली कम्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। यह दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्षेत्र में निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुल आठ RRTS कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन कॉरिडोर को चरण- I में तैयार किया जाना है। जिसमें दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ कॉरिडोर, Delhi-Gurugram-SNB-Alwar Corridor, और Delhi-Panipat Corridor शामिल है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर 82 किमी लंबा है। यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर से गुजरते हुए 1 घंटे से कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। हालांकि, अभी पीएम मोदी इस फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर तक के कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन होंगे। पीएम मोदी आज यानी 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आम यात्री 21 अक्टूबर से यात्रा कर सकेंगे। हालांकि, अभी ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी।