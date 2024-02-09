Zomato ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, Q3FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹138 करोड़

Zomato ने आज 8 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। Q3FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही (Q3FY23) में कंपनी को ₹346.6 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं तिमाही आधार (QoQ) पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 283% बढ़ा है। कंपनी ने पिछली तिमाही यानी Q2FY24 में 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था।

रेवेन्यू 69% बढ़कर 3,288 करोड़ रुपए रहा

ऑपरेशंस से Q3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 69% बढ़कर 3,288 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में कंपनी ने 1,948 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था।

जोमैटो ने एक साल में 61.03% का रिटर्न दिया है

गुरुवार 8 जनवरी को कंपनी का शेयर 1.14% की बढ़ोतरी के साथ 142 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी ने शेयरों ने पिछले एक महीने में 5.73%, 6 महीने में 50.90% और एक साल में 161.03% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.23 लाख करोड़ रुपए है।