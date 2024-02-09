LIC ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 9,441 करोड़ रुपए रहा

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने 8 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q3FY24 में LIC का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 49% बढ़कर 9,441 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने ₹6,334 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

नेट प्रीमियम इनकम 4.67% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रही

कंपनी के प्रॉफिट में यह बढ़ोतरी नेट प्रीमियम इनकम के बढ़ने के चलते आई है। Q3FY24 में कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम सालाना आधार (YoY) पर 4.67% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 1.11 लाख करोड़ रुपए थी।

कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट 49.66 लाख करोड़ हुई

LIC की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM सालाना आधार पर 11.98% बढ़कर 49.66 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में यह 44.34 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं, Q3FY24 में LIC का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA 2.15% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 5.02% था।

LIC का प्रीमियम 13,163 करोड़ रुपए हो गया

कंपनी की टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी नई बिजनेस की सेल्स ग्रोथ भी पिछले साल के 12,370 करोड़ रुपए के मुकाबले 6.41% बढ़कर 13,163 करोड़ रुपए रही है। वहीं LIC की नई बिजनेस की वैल्यू में 31.62% की ग्रोथ हुई है। Q3 में यह 2,634 करोड़ ​​​​​​ रही है। पिछले साल की समान तिमाही में यह 1,801 करोड़ रुपए थी।

LIC के शेयर ने 6 महीने में 72.68% का रिटर्न दिया है

LIC के शेयर 8 फरवरी 2024 को 6.47% की बढ़ोतरी के बाद 1,112 रुपए पर बंद हुए। कंपनी ने पिछले एक महीने में 33.58%, 6 महीने में 72.68% और एक साल में 81.36% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ रुपए है।