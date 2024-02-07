PSU Shares: जिन PSUs को विपक्ष गाली दें, आप उन पर दांव लगाएं, PM के भाषण के बाद PSU शेयर बन चुके हैं रॉकेट !

छह महीने पहले जब PM Modi ने संसद में भाषण दिया और लोगों से PSU Share पर दांव लगाने को कहा, उसके बाद से पीएसयू शेयर मल्टीबैगर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 10 अगस्त को निवेशकों को कहा था कि आप पीएसयू शेयरों पर दांव लगा दीजिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मानकर अपने हर महीने शेयरों में कुछ पैसे लगाए होते तो अब तक आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन के बाद पीएसयू शेयर में बंपर तेजी दर्ज की जा चुकी है।

पीएसयू इंडेक्स

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पीएसयू इंडेक्स में 56 शेयर हैं, 6 महीने में इनका मार्केट कैप 66 फ़ीसदी बढ़कर करीब 60 लाख करोड रुपए पर पहुंच गया है। शेयर बाजार के निवेशकों को बाजार भाव के हिसाब से छह महीने से कम की अवधि में 23.5 लाख करोड रुपए का फायदा हुआ है। इस सूची में शामिल सरकारी कंपनियों के शेयर में से किसी ने भी 6 महीने की अवधि में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। पीएसयू शेयरों में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले एसबीआई से भी निवेशकों को 12 फीसदी का रिटर्न मिला है, जबकि एनबीसीसी के शेयर 6 महीने से कम की अवधि में 250 फ़ीसदी की तेजी दर्ज कर चुके हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईआरएफसी भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और अपग्रेड करने के कामकाज में शामिल है। कंपनी के शेयर में 6 महीने में 225 फ़ीसदी की तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली पीएसयू की बात करें तो इनमें HUDCO, आईटीआई, एसजेवीएन, कोचीन शिपयार्ड, एमएमटीसी, BHEL, REC, बीईएल, बेंगलुरु रिफाइनरी, आरडीएनएल, डीएफएस, एनएमडीसी, एनएलसी इंडिया, इरकॉन, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे शेयर शामिल हैं। अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और यूको बैंक ने पिछले 6 महीने से कम की अवधि में निवेशकों की पूंजी दोगुनी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था, "शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को यह गुरु मंत्र है कि जिन सरकारी कंपनियों को यह लोग गाली दें ना, आप उस पर दांव लगा दीजिए, सब अच्छा ही होने वाला है।