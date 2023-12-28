Zomato को मिला ₹401 करोड़ का GST नोटिस, क्या है पूरा मामला, पढ़िए पूरी खबर

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato को ₹401.7 करोड़ के अनपेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 के दौरान डिलिवरी चार्ज कलेक्शन पर बकाया टैक्स के लिए मिला है। GST डिपार्टमेंट की ओर से को यह नोटिस 26 दिसंबर को मिला है। कंपनी ने BSE फाइलिंग में इस बात जानकारी दी है। हालांकि जोमैटो ने कहा है कि डिलिवरी चार्जेज पर वह किसी भी तरह के टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि, डिलीवरी चार्ज डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पर कलेक्ट किया जाता है।

कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म और कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी पार्टनर कस्टमर्स को यह (डिलीवरी) सर्विस देते हैं, ना कि कंपनी को। जोमैटो ने बताया है कि वह नोटिस का जवाब देने के लिए लीगल सलाह ले रही है। इससे पहले भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI की ओर से 750 करोड़ रुपए का प्री-डिमांड नोटिस मिल चुका है।