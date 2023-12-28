Mumbai Crime Branch के हत्थे चढ़ा RBI Office को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला, Vadodara से हुआ गिरफ्तार

scorecardresearch
NewsकारोबारMumbai Crime Branch के हत्थे चढ़ा RBI Office को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला, Vadodara से हुआ गिरफ्तार

ईमेल में लिखा, 'हमने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 11 बम रखे हैं, RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कुछ टॉप बैंकिंग ऑफिसर्स और भारत के कुछ पापुलर मंत्री शामिल हैं, हमारे पास इसके पर्याप्त ठोस सबूत हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 28, 2023 11:32 IST

Mumbai Crime Branch ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), HDFC और ICICI Bank सहित 11 जगहों पर बम धमाके की धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। Mumbai Police ने बताया कि धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स को गुजरात के Vadodara से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीते दिन मंगलवार को पुलिस ने बताया था, 'खुद को खिलाफत इंडिया ग्रुप का मेंबर बताने वाले शख्स ने धमकी भरा मेल भेजा है। मेल में दावा किया गया कि उसने RBI ऑफिस, HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित 11 जगहों पर बम रखे हैं, जो दोपहर 1:30 बजे फटेंगे। शख्स ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन के इस्तीफे की मांग की थी।'एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि khilafat.india@gmail.com ईमेल आईडी से RBI गवर्नर की मेल पर सुबह करीब 10:50 से दोपहर 1:30 बजे के बीच भेजा गया था।

ईमेल में उन तीन जगहों का नाम बताया गया है, जहां बम प्लांट किए जाने का दावा किया था। इनमें RBI- न्यू सेंट्रल बिल्डिंग फोर्ट, HDFC हाउस-चर्चगेटॉ और ICICI बैंक टावर्स BKC शामिल हैं। इन सभी जगहों पर पुलिस ने तलाशी ली थी, लेकिन कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला था। ईमेल में लिखा, 'हमने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 11 बम रखे हैं, RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कुछ टॉप बैंकिंग ऑफिसर्स और भारत के कुछ पापुलर मंत्री शामिल हैं, हमारे पास इसके पर्याप्त ठोस सबूत हैं।'हम मांग करते हैं कि RBI गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें और घोटाले के पूरे खुलासे के साथ एक प्रेस बयान जारी करें। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उन्हें और इसमें शामिल सभी लोगों को वह सजा दी जाए जिसके वे हकदार हैं।

