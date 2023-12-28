Simple Dot One Electric Scooter ₹40 हजार हुआ महंगा

Simple Energy ने 27 दिसंबर को इंडियन मार्केट में Simple Dot One Electric Scooter की कीमत 40 हजार रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.40 लाख रुपए (बेंगलुरु, एक्स-शोरूम) की कीमत में मिलेगा। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर ने ई-स्कूटर को 15 दिसंबर को 99,999 रुपए (बेंगलुरु, एक्स-शोरूम) के इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया था। ये कीमत सिर्फ मौजूदा कस्टमर्स के लिए थी, जिन्होंने सिंपल वन की प्री-बुकिंग की थी। नए कस्टमर 27 जनवरी, 2024 से सिंपल डॉट वन को 1947 रुपए की टोकन मनी देकर ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकेंगे। स्कूटर की डिलीवरी सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू होगी। इसके बाद अन्य शहरों में अलग-अलग फेज में इसकी डिलीवरी की जाएगी। कंपनी ने इस स्कूटर के पावरट्रेन को अपडेट किया है। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 151 किलोमीटर की रेंज देगा। भारत में सिंपल वन के बाद ये कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका मुकाबला ओला S1 एयर और एथर 450S से होगा। सिंपल डॉट वन को सिंपल वन के प्लेटफॉर्म पर ही डेवलप किया गया है। फीचर्स और डिजाइन के मामले में भी स्कूटर सिंपल वन की तरह ही है, इसमें मैकेनिकल चेंजेस किए गए हैं। स्कूटर सिंगल वैरिएंट और चार कलर ऑप्शन नम्मा रेड, ब्रेजेन ब्लैक, ग्रेस व्हाइट और एज्योर ब्लू के साथ अवेलेबल है। हालांकि, कंपनी इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत लाइटएक्स और ब्रेजेनएक्स कलर ऑप्शन भी पेश कर रही है। स्कूटर में परफॉर्मेंस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 8.5 किलोवाट की पावर और 72nm का टॉर्क जनरेट करती है।

सिंपल एनर्जी का दावा है कि डॉट वन 0 से 40 kmph की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकेंड में हासिल कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड 105 kmph है। सिंपल डॉट वन में मोटर को पावर देने के लिए 3.7 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसे फुल चार्ज करने पर स्कूटर 151 किमी की रेंजदेती है। इसके अलावा सिंपल ने बताया कि डॉट वन का टायर रेगुलर वन से अलग हैं, जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। कंफर्ट राइडिंग के लिए स्कूटर के फ्रंट फॉर्क्स और रियर में एडजेस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। वहीं, ब्रेकिंग के लिए इसके दोनों व्हील पर सीबीएस के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। स्कूटर में ट्यूबलेस टायर के साथ 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। सामान रखने के लिए सीट के नीचे 35-लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। स्कूटर में 7 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी और रेंज इन्फोग्राफिक्स, कॉल अलर्ट और ओटीए अपडेट के साथ एंड्रॉइड ओएस पर चलता है। डिस्प्ले से नेविगेशन के साथ म्यूजिक कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें चार अलग-अलग राइडिंग मोड- इको, राइड, डैश और सोनिक मिलते हैं। इसमें अन्य फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए ऐप कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी गई है।