Zoho के CEO और लीवर डॉक के बीच सोशल मीडिया पर नोक-झोंक

Zoho के CEO श्रीधर वेंबु इन दिनों एक्स पर ग्राउंडिंग थैरेपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्रीधर वेंबु का कहना है कि वो पिछले काफी समय से नंगे पैर धरती पर चलते हैं और इससे उनकी हेल्थ पर काफी असर पड़ा है।

New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2024 11:32 IST
Zoho के CEO श्रीधर वेंबु इन दिनों एक्स पर ग्राउंडिंग थैरेपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्रीधर वेंबु का कहना है कि वो पिछले काफी समय से नंगे पैर धरती पर चलते हैं और इससे उनकी हेल्थ पर काफी असर पड़ा है। वेंबु का कहना है कि उन्हें एक मित्र के जरिए इस थेरेपी का पता चला था और उसके बाद जब बेहद जरूरी नहीं होता वो नंगे पैर चलते हैं इससे बॉडी को हील होने में मदद मिलती है।

लीवर डॉक्टर Cyriac Abby Philips ने आलोचना

श्रीधर वेंबु के इस दावे पर लीवर डॉक्टर Cyriac Abby Philips ने आलोचना करते हुए कहा कि श्रीधर वेंबु को साइंटिफिक टेंपरामेंट की बात करनी चाहिए और ग्राउंडिंग थेरेपी को आज तक किसी भी साइंटिफिक स्टडी में साबित नहीं किया जा सका है। 

डॉक्टर Cyriac Abby Philips ने आरोप

डॉक्टर Cyriac Abby Philips ने आरोप लगाया कि श्री वेम्बू गलत सूचना फैलाई गई कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग नामक अभ्यास शरीर में सूजन को कम करने और बीमारियों को रोकने और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है।

