scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारZero Mile: Gadkari ने बताया कैसे पिछले कुछ सालों में कितना बदला ऑटो सेक्टर और इससे जुड़े कानून

Zero Mile: Gadkari ने बताया कैसे पिछले कुछ सालों में कितना बदला ऑटो सेक्टर और इससे जुड़े कानून

नितिन गडकरी ने बिजनेस टुडे टीवी के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ ज़राबी के साथ बातचीत में कहा कि वो भारत में ड्राइवर रहित कारों की शुरूआत का दृढ़ता से विरोध करते हैं इससे ड्राइवरों की नौकरी छूट सकती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 19, 2023 12:47 IST
Nitin Gadkari
Nitin Gadkari

सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने कहा कि सरकार पिछले कुछ सालों में ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे सड़क सुरक्षा से लेकर ऑटो सेक्टर तक काफी बड़े बदलाव हुए हैं। IIM Nagpur द्वारा आयोजित Zero Mile संवाद के दौरान गडकरी ने कबा कि कारों में छह एयरबैग शामिल करना, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट कम करना और इलेक्ट्रिक मोटर्स अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ाना, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनसे पूरा परिद्दश्य बदल गया। गडकरी ने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ा दिया है, एम्बुलेंस और क्रेनें रखी हैं ताकि चीजें यहां से बेहतर हो जाएं।

advertisement

Also Read: America में नहीं बिकेंगी Apple Smartwatch Series 9 और Ultra-2, पढ़िए पूरी खबर

नितिन गडकरी ने बिजनेस टुडे टीवी के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ ज़राबी के साथ बातचीत में कहा कि वो भारत में ड्राइवर रहित कारों की शुरूआत का दृढ़ता से विरोध करते हैं इससे ड्राइवरों की नौकरी छूट सकती है। डकरी ने कहा, ''मैं कभी भी ड्राइवरलेस कारों को भारत में आने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।'' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन भारत में बिक्री के लिए चीन में विनिर्माण स्वीकार्य नहीं है। हम टेस्ला को भारत आने की अनुमति देंगे लेकिन वे चीन में निर्माण नहीं कर सकते और इसे भारत में नहीं बेच सकते। ऐसा होना असंभव बात है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 19, 2023