America में नहीं बिकेंगी Apple Smartwatch Series 9 और Ultra-2, पढ़िए पूरी खबर

Apple ने 18 दिसंबर को घोषणा की है कि वह एप्पल वॉच मॉडल की बिक्री पर रोक लगाने जा रही है। कंपनी इस हफ्ते से अमेरिकी बाजार में Apple Smartwatch Series 9 और वॉच Ultra 2 खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। न्यूज एजेंसी राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 और एप्पल वॉच सीरीज 9 अब 21 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के बाद से अमेरिका में एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं, 24 दिसंबर के बाद एपल के रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी करने का आखिरी दिन 24 दिसंबर होगा। हालांकि कंपनी ने भारत और अन्य देशों में इन स्मार्टवॉच की बिक्री पर रोक लगाने की कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने ये फेसला इन स्मार्टवॉच में दिए गए Blood Oxygen Feature के Pentet विवाद के कारण लिया है। दरअसल, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर तकनीक को लेकर 'एप्पल' और मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी 'Massimo' के बीच लंबे समय से पेटेंट विवाद चल रहा था। मासिमो अपने पल्स ऑक्सीमीटर के लिए प्रसिद्ध है और खुद को 'आधुनिक पल्स ऑक्सीमीटर का आविष्कारक' होने का दावा करती है। 2020 में मासिमो ने एप्पल के खिलाफ ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी और पेटेंट उल्लंघन के लिए केस दायर किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि एपल ने वॉच सीरीज 6 के लॉन्च के दौरान उनके 10 पल्स ऑक्सीमीटर पेटेंट का उल्लंघन किया था। इस पर कोर्ट ने मासिमो के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद अक्टूबर-2023 में अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (ITC) ने कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि एपल ने मासिमो के पेटेंट में से एक का उल्लंघन किया है।

वॉच में इस्तेमाल किए जा रहे ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के पेटेंट मासिमो के पास हैं, इसलिए एप्पल इन मॉडल को नहीं बेच सकता। एप्पल वॉच SE की बिक्री जारी रहेगी, क्योंकि यह ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ नहीं आती है। इसके साथ ही एप्पल वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 पर बेन सिर्फ अमेरिका में लागू होगा, इसलिए दोनों वॉच भारत सहित अमेरिका के बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही ब्लड ऑक्सीजन फीचर वाली एप्पल वॉच खरीदी है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उनके डिवाइस को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। कंपनी ने इस साल सितंबर में 8 कलर ऑप्शन में एप्पल वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च की थी। वॉच सीरीज 9 में डबल टैप फीचर दिया गया है। यानी उंगलियों को दो बार टैप करने पर फोन कॉल उठ जाएगा। डबल टैप से ही फोन कट भी जाएगा। अमेरिका में एप्पल वॉच सीरीज 9 के GPS वैरिएंट की कीमत 399 डॉलर है। GPS+सेलुलर की कीमत 499 डॉलर और वॉच अल्ट्रा 2 की कीमत 799 डॉलर है।