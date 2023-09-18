scorecardresearch
कर्जदारों को SBI क्यों भेज रही है चॉकलेट?

जून तिमाही में बैंक को सालाना आधार पर 178.24% बढ़कर ₹16,884 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले Q1FY23 में बैंक को ₹6,068 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 09:26 IST
SBI लोन की EMI में चूक करने वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है
कर्जदारों से कर्ज वापस लेने के लिए कई कंपनी कई तरकीबे अपनाती है। पर शायद आपने नहीं सुना होगा की कर्ज वापस लेने के लिए कोई किसी को चॉकलेट दे रहा है । SBI लोन की EMI में चूक करने वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है। इसमें एसबीआई ने खासतौर पर रिटेल कस्टमर्स को फोकस पर रखा है। बैंक ने कहा कि कई ग्राहक बैंक की ओर से पेमेंट की याद दिलाने वाले कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं। इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा ऑप्शन है। बैंक ने यह कदम बेहतर लोन की वसूली के उद्देश्य से उठाया है।

एसबीआई के रिस्क, कंप्लांयस एंड स्ट्रेस एसेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेस (AI) का यूज करने वाली दो फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर कर्जदारों को उनका दायित्व याद दिला रहे हैं। हालांकि, उन्होंने दोनों फिनटेक कंपनियों का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इसे 15 दिन पहले लागू किया गया है। सफल होने पर हम औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में एसबीआई की रिटेल लोन बुक 16.46% से अधिक बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपए हो गयी है। एक साल पहले Q1FY23 में यह 10,34,111 करोड़ रुपए था। एसबीआई ने 4 अगस्त को Q1FY24 के नतीजे जारी किए थे। जून तिमाही में बैंक को सालाना आधार पर 178.24% बढ़कर ₹16,884 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले Q1FY23 में बैंक को ₹6,068 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था।

बैंक ने चॉकलेट वाली यह कदम बेहतर लोन की वसूली के उद्देश्य से उठाया है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 18, 2023