HFCL के स्टॉक्स में क्यों आई तेज़ी?

आज हम बात करने जा रहे हैं HFCL की, पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक का काफी बज देखने को मिल रहा है न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बल्कि इन्वेस्टर कम्यूनिटी के बीच भी। अगर इसके रिटर्न्स पर नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 11% तक भाग चुका है। वहीं एक महीने में 37% तक ये रिटर्न दे चुका है। वहीं 3 महीने का रिटर्न करीब 20% है। ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के बेहद नजदीक है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसा रह सकता है? क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां निवेशक एंट्री कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि कंपनी को हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला हैं। HFCL को भारत संचार निगम लिमिटेड यानि BSNL से 1,127 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इस ठेके के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी के ऑल इंडिया नेटवर्क के ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम किया जाएगा। HFCL के मुताबिक, उसे BSNL के ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बदलने के लिए 1,127 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। जटिल यानि कॉम्प्लेस सिस्टम्स को इंटिग्रेटिड करने में अपनी यूनिक एक्सपर्टिज का फायदा उठाते हुए HFCL ने लेटेस्ट ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए नोकिया नेटवर्क के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। आपको बता दें कि साल 2023 में ट्रांसमिशन एक्विपमेंट के लिए Reliance Jio से 222 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था।

advertisement

Also Read: Vibrant Gujarat Global Summit से पहले सरकार ने 7.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर किया साइन

अब कंपनी के फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जानते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 37% है। मार्केट कैप करीब साढ़े 13 हजार करोड़ का है। Price to Earnings Ratio करीब 44 है। कंपनी का डेट 916 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो क्वार्टर 2 में कंपनी के प्रॉफिट में करीब 15% की गिरावट आई है। टॉपलाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.3% की गिरावट आई है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये HFCL खुद को Optical Fiber, Optical Fiber Cables, telecom equipment में लीडिंग मैन्युफैक्चरर बताती है। कंपनी future-ready digital networks से लेकर largest Defence communication networks की सर्विस भी देती है। यानि टेलीकॉम्यूनिकेश चाहे डिफेंस में रेलवे में हर तरह की सुविधा मुहैया कराती है। अब बात करते हैं स्टॉक को लेकर। तो यहां बिजनेस टुडे ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से तो उनका कहना है कि 85 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। 4 से 6 महीने में ये स्टॉक 120 से 130 रुपए के लेवल्स पर जा सकता है। 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। साथ ही किस लेवल पर एंट्री के सवाल पर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि 85 से 90 रुपए के लेवल पर एंट्री की जा सकती है।