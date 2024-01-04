Vibrant Gujarat Global Summit से पहले सरकार ने 7.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर किया साइन

आगामी 10 से 12 जनवरी को आयोजित Vibrant Gujarat Global Summit से पहले गुजरात सरकार ने एक ही दिन में 7.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रमुख कंपनियों के साथ MoU किया है। यह निवेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, बंदरगाह, शिक्षा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और आईटीईएस, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, तेल और गैस, सहित विभिन्न क्षेत्रों में आएंगे। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 मे हिस्सा लेने 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गुजरात आएंगे. इनमें UAE, चेक गणराज्य, मोजाम्बिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर-लेस्ते के राष्ट्राध्यक्ष गुजरात आएंगे. वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस बार 32 देश पार्टनर कंट्री बने हैं, जिसमें से 18 पार्टनर कंट्री के गवर्नर और मंत्री आएंगे जबकि बाकी देशों के डेलिगेशन भाग लेंगे. जो प्रमुख पार्टनर कंट्री है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, UAE, जर्मनी, UK, सिंगापुर, जापान, रशिया शामिल हैं.