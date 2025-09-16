Euro Pratik Sales IPO: होम डेकोर कंपनी यूरो प्रतीक सेल्स (Euro Pratik Sales) का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मंगलवार, 16 सितंबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इसे 18 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है जहां कंपनी के प्रोमोटर्स 1.83 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹451.31 करोड़ जुटाना चाहते हैं।

कंपनी ने आईपीओ से एक दिन पहले एंकर निवेशकों से ₹135 करोड़ जुटाए, जिसमें मशहूर निवेशक आशीष कचोलिया ने Bengal Finance के जरिए निवेश किया। इसके अलावा इसमें 360 One Group, Motilal Oswal MF, Alchemy Capital, Nuvama Wealth, Neo Asset Management समेत कई बड़े नाम शामिल रहे।

Euro Pratik Sales IPO Details

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹235-₹247 है और लॉट साइज 60 शेयर है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,820 का निवेश करना होगा।

कंपनी प्रोफाइल और वित्तीय स्थिति

2010 में स्थापित Euro Pratik Sales डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स के डिजाइन और मार्केटिंग में एक्टिव है। FY25 में कंपनी ने ₹291.52 करोड़ रेवेन्यू और ₹76.44 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि FY24 में रेवेन्यू ₹230.11 करोड़ और मुनाफा ₹62.91 करोड़ रहा। कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप ₹2,525 करोड़ है।

Axis Capital और DAM Capital Advisors इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि MUFG Intime India इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। शेयरों की लिस्टिंग 23 सितंबर 2025 को NSE और BSE पर हो सकती है।

पैसा लगाएं या नहीं?

आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय मिली-जुली है। SBI Securities और Arihant Capital ने इसे लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इनका कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है, 35% से ज्यादा Ebitda मार्जिन और 30% से ऊपर ROE है। साथ ही, कंपनी एसेट-लाइट और स्केलेबल मॉडल पर काम करती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होने से कैपेक्स का रिस्क कम हो जाता है।

KR Choksey Finserv ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। उनका मानना है कि FY25 में मार्जिन मजबूत रहेंगे, लेकिन वैल्यूएशन बाकी कंपनियों के बराबर ही है।

Ventura Securities ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और डेट-टू-इक्विटी भी बहुत कम है।

Marwadi Financial Services ने सावधानी के साथ सब्सक्राइब करने को कहा है। उनका कहना है कि ब्रांड तो मजबूत है, लेकिन FY25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव रहेगा।

BP Equities का मानना है कि कंपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का फायदा उठा सकती है और लंबी अवधि में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं दिखती हैं, इसलिए उन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है।