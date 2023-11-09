Who is Aditi Arya: कौन है Uday Kotak के घर आने वाली बहू अदिति आर्या?

scorecardresearch
NewsकारोबारWho is Aditi Arya: कौन है Uday Kotak के घर आने वाली बहू अदिति आर्या?

जय कोटक डिजिटल बैंक कोटक811 के सह-प्रमुख हैं। वह कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदय कोटक के बेटे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 9, 2023 17:24 IST
पूर्व मिस इंडिया अदिति आर्य ने मंगलवार को अरबपति बैंकर उदय कोटक के बेटे जय कोटक से शादी कर ली
पूर्व मिस इंडिया Aditi Arya ने मंगलवार को अरबपति बैंकर Uday Kotak के बेटे Jay Kotak से शादी कर ली। ये शादी उदयपुर में हुई है। हालांकि अभी तक आर्य या कोटक द्वारा इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। इस साल मई में, जय की अपनी मंगेतर अदिति आर्य को उसकी स्नातक उपलब्धि के लिए बधाई देने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कोटक ने लिखा, "मेरी मंगेतर अदिति ने येल यूनिवर्सिटी से एमबीए पूरा कर लिया। अदिति आर्य आप पर बेहद गर्व है।"

advertisement

जय कोटक की पत्नी अदिति आर्य कौन हैं?

गुरुग्राम की रहने वाली अदिति आर्य एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें 2015 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। उन्होंने हाल ही में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अदिति ने एक ऑडिट फर्म अर्न्स्ट एंड यंग में एसोसिएट एनालिस्ट के रूप में भी काम किया है। अदिति ने निर्देशक पुरी जगन्नाध की फिल्म 'इस्म' से टॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने 2021 में रिलीज़ हुई रणवीर सिंह-स्टारर '83' में भी अभिनय किया था। कबीर खान द्वारा लिखित और निर्देशित जीवनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कपिल देव के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित है जिसने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीता था।

हालांकि अभी तक आर्य या कोटक द्वारा इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है
30 वर्षीय को इंस्टाग्राम पर 3,42,000 से अधिक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लगभग 20,000 फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर अच्छी लोकप्रियता हासिल है। इस बीच, जय कोटक डिजिटल बैंक कोटक811 के सह-प्रमुख हैं। वह कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदय कोटक के बेटे हैं। जय के पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए की डिग्री प्राप्त है।

