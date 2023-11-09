Diwali Gift: Mukesh Ambani ने Nita Ambani को क्या दिया दिवाली गिफ्ट?

Diwali का त्यौहार रोशनी के साथ गिफ्ट्स लेने और देने के लिए भी जाना जाता है। अब सोचिए जब भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन, अगर किसी को दिवाली गिफ्ट दें, तो वो क्या होगा और तब जब ये गिफ्ट उनकी पत्नी के लिए हो। दरअसल दुनिया के दिग्गज अरबपतियों की लिस्ट में अहम स्थान रखने वाले Mukesh Ambani ने Nita Ambani को एक शानदार गिफ्ट दिया है और जाहिर सी बात है जब मुकेश अंबानी कोई गिफ्ट देंगे तो छोटा-मोटा तो नहीं होगा। तो चलिए इस गिफ्ट से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं मिसेस अंबानी को कौन सा बेशकीमती दिवाली गिफ्ट मिला है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को SUV Car गिफ्ट में दी है। ये देश की सबसे महंगी SUV बताई जा रही है। इस SUV का नाम Rolls Royce Cullinan Black Badge है। इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गाड़ी सुपर लग्जरी में आती है। नीता अंबानी को गिफ्ट में मिली इस एसयूवी की कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुकेश अंबानी के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां है। इनमें रोल्स रॉयस, बेंटले, लैंड रोवर रेंज रोवर, कैडिलेक, टेस्ला, पोर्शे, फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लेक्सस, वॉल्वो और टोयोटा आदि शामिल हैं। इन सबकी कीमत करोड़ों रुपये में है।

अगर आप सोच रहे हैं कि नीता अंबानी को रोल्स रॉयस कार का मिला गिफ्ट सबसे महंगा है तो ये आपकी गलतफहमी है। मुकेश अंबानी इससे पहले भी नीता अंबानी को कई गिफ्ट दे चुके हैं। नीता अंबानी को मुकेश अंबानी ने एक बार करोड़ों रुपयों का लग्जरी जेट भी गिफ्ट में दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीता अंबानी को गिफ्ट में मिली यह एसयूवी लाल रंग की है। इसे हाल ही में मुंबई की सड़कों पर जेड प्लस सिक्यॉरिटी के बीच घिरा देखा गया है। यह एसयूवी कई मामलों में बेहद खास है। क्या आप जानते हैं कि अंबानी फैमिली में टोटल कितनी कारें हैं। तो अंबानी परिवार के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई स्थित अंबानी के घर के गैराज में 150 से ज्यादा गाड़ियां हैं। अब इसमें कलिनन ब्लैक बैज गाड़ी भी शामिल हो गई है। इस गाड़ी को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इस लग्जरी एसयूवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।