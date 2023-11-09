Vedanta के Anil Agarwal ने CJI DY Chandrachud की तारीफ क्यों की?
साल की शुरुआत में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से आधुनिक बनाना है, जो अंग्रेजों से विरासत में मिली औपनिवेशिक न्यायपालिका पर आधारित है।
Vedanta के अध्यक्ष Anil Agarwal ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud की प्रशंसा की। अग्रवाल ने सीजेआई चंद्रचूड़ को "सुधार की सोच रखने वाला मुख्य न्यायाधीश" कहा, जिनसे देश में बदलाव लाने की उम्मीद है। उनका जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने हर भारतीय के साथ जुड़ाव स्थापित किया है। अग्रवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,अदालतों में जो लंबा समय लगता है वो सजा के समान है। अग्रवाल ने इसे "भारत का समय" बताते हुए यह भी कहा कि पूरी दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में देख रही है, लेकिन कई कंपनियां या तो बंद हो गई हैं या NCLT में फंस गई हैं। त्वरित निर्णयों से, हमारी वृद्धि को भारी बढ़ावा मिलेगा और हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत तेजी से $2500 से $5000 तक बढ़ सकती है। तब हर किसी का जीवन स्तर अच्छा होगा।
Also Read: Tesla की जल्द हो सकती है भारत में एंट्री! अगले हफ्ते Musk से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री Goyal, 2024 तक मिल सकती है हरी झंडी
कुछ दिन पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को अपने मन की बात कही, जब उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि Supreme Court 'तारीख पे तारीख' कोर्ट बने। इस साल की शुरुआत में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से आधुनिक बनाना है, जो अंग्रेजों से विरासत में मिली औपनिवेशिक न्यायपालिका पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वे एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत चाहती है कि फैसले हर नागरिक को उसकी भाषा में उपलब्ध हों।