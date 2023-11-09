Tesla की जल्द हो सकती है भारत में एंट्री! अगले हफ्ते Musk से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री Goyal, 2024 तक मिल सकती है हरी झंडी

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal अगले हफ्ते Elon Musk से मिल सकते हैं। इस मीटिंग में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी 'Tesla​​​​​' की भारत में एंट्री को लेकर चर्चा हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मस्क और गोयल के बीच अमेरिका में होने वाली मीटिंग का फोकस टेस्ला की भारत में फैक्टरी लगाने की योजना होने वाली है। इसके साथ ही भारत में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और अधिक ऑटो पार्ट्स करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मीटिंग में भारत में बन रही नई पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों को इम्पोर्ट करने पर टैक्स घटाकर 15% कर दिया जाएगा, जब कार कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने का वादा करती है। हाल ही में खबर आई थी कि सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जनवरी 2024 तक सभी जरूरी अप्रूवल दे सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तेजी के साथ काम कर रहा है।

यह जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस में सोमवार को हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद आई थी, जिसमें टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर चर्चा की गई। एलन मस्क की EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना और बेचना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए भारतीय अधिकारियों के पास एक प्रपोजल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के अधिकारियों की 17 मई को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई थी। अधिकारियों ने टेस्ला टीम से कहा था कि सरकार डोमेस्टिक वेंडर बेस स्टेब्लिश करने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन टेस्ला को इसके लिए एक कंफर्म टाइम स्लॉट बताना होगा।