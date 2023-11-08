Gautam Adani ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की

बुधवार को भारतीय अरबपति कारोबारी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भूटान नरेश के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। गौतम अदाणी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भूटान नरेश से मिलना और उनके दृष्टिकोण को सुनना उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वाकांक्षी भूटान पर वानचुक के विचार वास्तव में प्रेरणादायक हैं।उन्होंने आगे कहा कि वह भूटान में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान करने के लिए अदानी समूह के लिए अवसर तलाशने के लिए उत्साहित हैं।

advertisement

Also Read: Adani Group News: अदाणी ग्रुप की किस कंपनी को मिल रहा है अमेरिका से लोन

भूटान नरेश वर्तमान में अपनी आठ दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, और उन्होंने 3 नवंबर को गुवाहाटी से अपनी यात्रा शुरू की। भूटान नरेश की यह हाई-प्रोफाइल भारत यात्रा भूटान और चीन के बीच हो रही सीमा बातचीत के दौरान हो रही है। सोमवार को, भूटान के राजा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां पीएम मोदी ने भूटान के साथ अपनी दोस्ती के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया।