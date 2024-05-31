रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (REL) को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की जांच का सामना करना पड़ रहा है। यह जांच आरईएल की कार्यकारी अध्यक्ष रश्मि सलूजा को दिए गए स्टॉक ऑप्शन के संबंध में की जा रही है। सलूजा, जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राहुल कनोज द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत की गई जांच के केंद्र में हैं। इस आरटीआई से पता चला है कि आईआरडीएआई सलूजा को दिए गए स्टॉक ऑप्शन आवंटन की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है।

बिजनेस टुडे टीवी के साथ एक साक्षात्कार में, सलूजा ने चल रही जांच पर कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और हम एक आदर्श कंपनी हैं जो अच्छे प्रशासन और साझी भावना से काम कर रहे हैं। हम प्रमोटर द्वारा संचालित कंपनी नहीं हैं। हम एक बोर्ड कंपनी हैं और हम सख्त रेग्युलेटर दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

स्वास्थ्य बीमा कंपनी

30 मई को खबर आई कि केयर Health Insurance में स्टॉक ऑप्शन प्राप्त करने के लिए सलूजा IRDAI की जांच के दायरे में हैं। राहुल कनोज की आरटीआई क्वेरी से प्रेरित इस जांच से पता चला कि दिसंबर 2021 में केयर हेल्थ के कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ESOP) देने के अनुरोध को IRDAI द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद, स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने उन्हें 250 करोड़ रुपये के स्टॉक ऑप्शन आवंटित किए।

बर्मन पर धोखाधड़ी और अन्य उल्लंघनों का आरोप

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के सबसे बड़े शेयरधारक बर्मन परिवार ने सलूजा पर केयर हेल्थ में अवैध रूप से 22.7 मिलियन स्टॉक ऑप्शन प्राप्त करने का आरोप लगाया और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। सलूजा के नेतृत्व वाले बर्मन और रेलिगेयर के बोर्ड के बीच चल रहे विवाद में कॉर्पोरेट प्रशासन के उल्लंघन के परस्पर आरोप शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में, बर्मन ने सलूजा की इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को फिर से शिकायतें कीं। इसके अलावा, रेलिगेयर के स्वतंत्र निदेशकों ने नियामकों को लिखे एक पत्र में बर्मन पर धोखाधड़ी और अन्य उल्लंघनों का आरोप लगाया है, जिससे कंपनी के नेतृत्व के भीतर संघर्ष और बढ़ गया है।