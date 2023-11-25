Warren Buffet 2.46% की हिस्सेदारी बेचकर Paytm से बाहर, लगभग ₹600 करोड़ का हुआ घाटा

दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर Warren Buffet की कंपनी Berkshire Hathaway पेटीएम की पैरेंट कंपनी 'One97 Communications Limited' से हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकल गई है। बर्कशायर हैथवे ने ओपन मार्केट के माध्यम से लगभग ₹1,370 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिसमें कंपनी को ₹600 करोड़ का घाटा हुआ है। वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी के माध्यम से पांच साल पहले 2018 में पेटीएम में ₹2200 करोड़ निवेश किया था, जिसके जरिए उन्हें 2.46% की हिस्सेदारी मिली थी।

इससे पहले 2021 में पेटीएम के मेगा IPO के दौरान ₹220 करोड़ के शेयर बेचे थे। बर्कशायर हैथवे के बेचे गए शेयर्स को दो विदेशी निवेशक कॉप्थॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट और घिसालो मास्टर फंड खरीदा है। कॉप्थॉल ने वन97 कम्युनिकेशंस के 42,75,000 शेयर और घिसालो मास्टर ने 75,75,529 शेयर खरीदा है। यह लेनदेन औसतन 877.2 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हुआ है। शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार, सितंबर के अंत तक बर्कशायर के पास वन97 कम्युनिकेशंस के 1,56,23,529 शेयर थे। बीते कारोबारी दिन शुक्रवार 24 नवंबर को वन97 कम्युनिकेशंस का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 28.40 रुपए और 3.08% की गिरावट के साथ 895 रुपए पर बंद हुआ था।