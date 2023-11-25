Royal Enfield Himalayan 450 ₹2.69 लाख में लॉन्च, दुनिया का पहला राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल

Royal Enfield ने Goa में 24 नवंबर से शुरू हुए Annual Biking Event Motoverse-2023 में न्यू जनरेशन हिमालयन 450 को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। नई हिमालयन में राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला गोल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। ये राउंड डैश गूगल मैप्स की मदद से म्यूजिक, फोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सहित सभी जरूरी चीजें शो करता है। भारत में बाइक का मुकाबला KTM 390 एडवेंचर SW, येज्दी एडवेंचर, BMW G310 GS और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से होगा। नई हिमालयन 450 तीन वैरिएंट और पांच कलर ऑप्शन के साथ आएगी। रॉयल एनफील्ड ने इस ऑफ रोडिंग बाइक को 2.69 लाख रुपए की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जो टॉप वैरिएंट में 2.84 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ये कीमत इंट्रोडक्टरी हैं, जो 31 दिसंबर तक लागू होंगी। कंपनी बाइक की बुकिंग शुरू कर दी है। बायर्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। इवेंट के दौरान बताया गया कि बाइक अगले 10 दिन में सभी डीलरशिप पर अवेलेबल हो जाएगी। वहीं यूरोप और यूके में मार्च 2024 में इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। कंपनी ने बाइक को हाल ही में हुए EICMA-2023 इवेंट में ऑल-इलेक्ट्रिक हिमालयन प्रोटोटाइप के साथ अनवील किया था।

इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक LED हेडलैंप, एक छोटी विंडशील्ड, एक नई चोंच जो हीरो एक्सपल्स के समान दिखती है, न्यू डिजाइन फ्यूल टैंक, एक बड़ा इंटरकूलर, नए ग्रैब हैंडल, नए एग्जॉस्ट और साथ ही चारों ओर नए ग्राफिक्स मिलते हैं। कुछ अन्य बड़े बदलावों में अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स के साथ ऑफरोडिंग वाले टायर और मौजूदा हिमालयन में मिलने वाले 21-इंच के व्हील से छोटे व्हील दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 कंपनी की पहली लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक है। इसमें 452cc का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है। यह करीब 8000 rpm पर 40 hp की पावर और 5500 rpm पर 45nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। मौजूदा रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 411 cc सिंगल सिलेंडर, एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो 24 hp की पावर और 32 nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में कंफर्ट राइडिंग के लिए 43mm के USD डाउन फोर्क्स और रियर में प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअब दिया गया है। दोनों ही सस्पेंशन 200mm तक ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं, ब्रेकिंग के लिए डुअल चैनल ABS के साथ फ्रंट व्हील पर 320mm का सिंगल डिस्क और रियर में 270mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल का वेट 196kg है और इसमें 17-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। बाइक 21-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील पर चलती है। इसमें ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी वाले टायर लगे हैं। फीचर्स की बात करें तो न्यू जनरेशन हिमालयन 452 में इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स, स्विचेबल रियर ABS, राइडिंग मोड्स, ऑल LED लाइटिंग सेटअप, रियर टेल लाइट्स के साथ 4 इंच का राउंड शेप्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो टर्न इंडिकेटर्स के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है। रॉयल एनफील्ड ने इवेंट में बाइक लवर्स के लिए कई तरह के कॉन्टेस्ट्स और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इंतजाम किया है। पहले दिन यहां डर्ट बाइक रेस और म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। ये इवेंट 26 नवंबर तक चलेगा।