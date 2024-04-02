scorecardresearch
NewsकारोबारVistara Pilot Issue: क्या संकट है इस एयरलाइंस का ?

Vistara Pilot Issue: क्या संकट है इस एयरलाइंस का ?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह विस्तारा की 100 से अधिक उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या उनमें देरी हुई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति से परिचित विमानन सूत्रों के अनुसार, विस्तारा के उड़ान संचालन में रुकावट पायलटों द्वारा विस्तारित घंटों तक उड़ान भरने से इनकार करने के कारण है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 2, 2024 14:39 IST
मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मंगलवार को अब तक 38 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं
मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मंगलवार को अब तक 38 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं

Tata के स्वामित्व वाली पूर्ण-सेवा एयरलाइन Vistara को चालक दल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय से पहले संशोधित वेतन संरचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पायलटों के समूह में बीमार होने के कारण एयरलाइन ने अपनी सेवाओं में बड़े पैमाने पर व्यवधान देखा है। रिपोर्टों के मुताबिक, वेतन घटकों में कमी की गई है जबकि उड़ान घंटों से जुड़े प्रोत्साहन बढ़ा दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा, ''हम स्वीकार करते हैं और इससे हमारे ग्राहकों को होने वाली असुविधा के बारे में गहराई से चिंतित हैं''।

मीडिया रिपोर्ट

कई मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मंगलवार को अब तक 38 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं - मुंबई से प्रस्थान करने वाली 15 उड़ानें, दिल्ली से 12 और बेंगलुरु से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रमुख शहरों से विस्तारा की अधिक उड़ानें रद्द की जा सकती हैं क्योंकि एयरलाइन पायलट संकट को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाया है और एयरलाइन से पिछले सप्ताह बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने और देरी पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह विस्तारा की 100 से अधिक उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या उनमें देरी हुई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति से परिचित विमानन सूत्रों के अनुसार, विस्तारा के उड़ान संचालन में रुकावट पायलटों द्वारा विस्तारित घंटों तक उड़ान भरने से इनकार करने के कारण है।

विस्तारा के प्रवक्ता

विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन ग्राहकों को परेशानी से बचाने के लिए इस मुद्दे को सुलझाने पर काम कर रही है। "हमारी टीमें ग्राहकों की असुविधा को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं। हमने अपने नेटवर्क में पर्याप्त कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से अपनी उड़ानों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। हमने अपने B787-9 ड्रीमलाइनर और A321neo जैसे बड़े विमानों को भी चुनिंदा स्थानों पर तैनात किया है। जहां भी संभव हो, घरेलू मार्गों पर उड़ानों को संयोजित करने या अधिक संख्या में ग्राहकों को समायोजित करने के लिए।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 2, 2024