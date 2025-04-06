WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, चैट प्राइवेसी होगी अब और भी स्ट्रॉन्ग

अगर आप चाहते हैं कि जो फोटो या वीडियो आप WhatsApp पर भेजें, वो सामने वाले की गैलरी में अपने आप सेव न हो, तो खुश हो जाइए। क्योंकि WhatsApp जल्द ही एक ऐसा नया प्राइवेसी फीचर (Privacy Feature) ला रहा है, जिससे आपकी चैट और भी सिक्योर हो जाएगी।

advertisement

क्या है नया फीचर?

WhatsApp अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नया Advanced Chat Privacy फीचर डेवलप कर रहा है। इस फीचर की जानकारी WhatsApp के अपडेट ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने दी है। इस फीचर का मकसद यूजर को यह कंट्रोल देना है कि वो जो मीडिया भेज रहे हैं – जैसे फोटो, वीडियो – वो रिसीवर के फोन की गैलरी में Auto Save न हो।

मतलब अब अगर आप किसी को कोई पर्सनल फोटो या वीडियो भेजते हैं, तो वो सिर्फ चैट में ही रहेगा और सामने वाले की गैलरी में अपने आप नहीं पहुंचेगा।

स्क्रीन पर मिलेगा साफ-साफ नोटिस

WABetaInfo द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में देखा गया कि अगर रिसीवर मीडिया को सेव करने की कोशिश करेगा, तो स्क्रीन पर पॉप-अप आएगा – "Can't auto-save media", जिसमें बताया जाएगा कि सेंडर ने Advanced Chat Privacy ऑन किया हुआ है, इसलिए ये मीडिया रिसीवर की गैलरी में सेव नहीं हो सकता।

Meta AI का एक्सेस भी होगा लिमिटेड

इस फीचर में सिर्फ मीडिया ऑटो-सेव ही नहीं रुकेगा, बल्कि और भी प्राइवेसी बढ़ाने वाले रिस्ट्रिक्शन्स होंगे। जैसे – कोई आपकी चैट हिस्ट्री (Chat History) को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और अगर आपने चैट में ये प्राइवेसी फीचर ऑन किया है, तो उस चैट में शामिल लोग WhatsApp के Meta AI चैटबॉट से भी बात नहीं कर पाएंगे।

कब मिलेगा ये फीचर?

यह फीचर अभी डेवलपमेंट में है और WhatsApp Beta के Android वर्जन 2.25.10.4 में देखा गया है। अभी यह बीटा टेस्टर्स को भी नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये पब्लिक यूजर्स के लिए भी रोल आउट हो जाएगा। हालांकि WhatsApp कई बार ऐसे फीचर्स पर काम करता है जो बाद में रिलीज नहीं होते, इसलिए पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

क्या पहले ऐसा कोई फीचर था?

WhatsApp में पहले से Disappearing Messages जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जो कुछ समय बाद चैट को खुद-ब-खुद डिलीट कर देते हैं। लेकिन यह नया फीचर Standard Chats में भी ऐसी ही प्राइवेसी देगा – यानी बिना मैसेज हटाए, आपके मीडिया कंटेंट को सामने वाला सेव नहीं कर पाएगा।