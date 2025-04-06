Vehicle Scrapping 2025 : पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर कमाएं पैसे और पाएं नई कार पर बड़ी छूट

अगर आपके घर में एक पुरानी कार खड़ी है जो अब ना तो चलती है और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत अब आप उसे स्क्रैप करवा कर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं।

स्क्रैपिंग से मिलेंगे कई फायदे (Benefits of Car Scrapping)

आज के समय में पुरानी गाड़ियां न सिर्फ जेब पर भारी पड़ती हैं बल्कि वो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। ऐसे में कार स्क्रैपिंग (Car Scrapping) एक स्मार्ट ऑप्शन बनकर सामने आया है। इस पॉलिसी का मकसद पुराने वाहनों को हटाकर नई और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है।

स्क्रैपिंग कराने पर आपको गाड़ी के वजन और मेटल की कीमत के अनुसार पैसा मिलेगा। साथ ही कई राज्यों में नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस डिस्काउंट (Registration Fee Discount) और रोड टैक्स रिबेट (Road Tax Rebate) जैसी छूट भी दी जाती है।

कैसे करें पुरानी कार को स्क्रैप? (How to scrap an old car?)

स्टेप 1: अगर आपकी कार 15-20 साल पुरानी है, तो उसे किसी अधिकृत फिटनेस सेंटर या RTO में ले जाकर टेस्ट करवाएं।

स्टेप 2: अगर आपकी कार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, या आप खुद से उसे स्क्रैप करना चाहते हैं, तो सरकार से मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर (Authorized Scrapping Center) में जमा करें और वहां से व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (Vehicle Scrapping Certificate) लें।

स्टेप 3: स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने नजदीकी RTO में जाकर वाहन की RC को रद्द करवाएं।

स्टेप 4: अब जब आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है, तो नई गाड़ी खरीदते वक्त उसका फायदा उठाएं—जैसे डिस्काउंट ऑन न्यू कार (Discount on New Car), टैक्स छूट (Tax Benefit), और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fees) में कटौती।

कहां कराएं गाड़ी की स्क्रैपिंग? (Where to get your vehicle scrapped?)

सरकार ने देशभर में कई अधिकृत स्क्रैपिंग फैसिलिटीज को मंजूरी दी है, जैसे कि Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra आदि। इसके अलावा, आप Ministry of Road Transport and Highways की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।