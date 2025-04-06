scorecardresearch
Unified Pension Scheme से रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे ₹10,000, जानें किन्हें मिलेगा फायदा

Unified Pension Scheme से रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे ₹10,000, जानें किन्हें मिलेगा फायदा

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 1 अप्रैल से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹10,000 पेंशन (Pension) मिल सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2025 14:55 IST
Unified Pension Scheme

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 1 अप्रैल से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹10,000 पेंशन (Pension) मिल सकती है। ये नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के नाम से शुरू हुई है। इसका फायदा उन्हें मिलेगा जो कुछ जरूरी शर्तें पूरी करते हैं।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? (What is Unified Pension Scheme?)

यह स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच संतुलन बनाती है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ₹10,000 की गारंटी पेंशन मिलती है। यह पेंशन बेसिक सैलरी और डीए के 10% हिस्से पर आधारित होती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ₹6,000 प्रति माह फैमिली पेंशन दी जाती है।

कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा और सरकार इसमें 18.5% तक का योगदान देगी। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक सर्विस में बने रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। कर्मचारी अगर 10 साल की सेवा पूरी करता है तो वह इस स्कीम के लिए पात्र हो जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों की सेवा 25 साल हो चुकी है और वे स्वेच्छा से रिटायर होना चाहते हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।

किन्हें मिलेगा फायदा?

इस स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सरकारी नौकरी की हो। अगर कोई कर्मचारी FR 56(j) के तहत बिना किसी दंड के रिटायर हुआ है या फिर 25 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा।

जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल से कम रही है, जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है या जिन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

परिवार को मिलेगा भरोसे का सहारा

अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹6,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इससे परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे बेसिक जरूरतें पूरी कर सकेंगे। यह स्कीम फैमिली पेंशन का विकल्प भी देती है, जिससे कर्मचारी के न रहने पर भी उनके परिवार को राहत मिलती है।

भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा विकल्प है जो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देता है। इसके तहत गारंटीड पेंशन मिलने से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आसान हो जाती है और किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। साथ ही OPS और NPS के बीच संतुलन बनाते हुए ये स्कीम एक नया ऑप्शन बनकर उभर रही है।

Priyanka Kumari
Apr 6, 2025