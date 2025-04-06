scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडMutual Fund: बच्चे की पढ़ाई से शादी तक, SIP से बनाए फ्यूचर को सिक्योर

Mutual Fund: बच्चे की पढ़ाई से शादी तक, SIP से बनाए फ्यूचर को सिक्योर

SIP Investment: अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आज से SIP में इन्वेस्ट करें। एसआईपी के जरिये आप अपने बच्चे के लिए करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2025 13:34 IST
SIP for Children
SIP for Children

SIP Investment for Child Future Investment: अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को फ्यूचर में पैसों की तंगी न झेलनी पड़े और कॉलेज तक पहुंचते-पहुंचते वो करोड़पति (Crorepati) बन जाए, तो आपको अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) की जरूरत है। खासकर अगर बच्चा अभी 3 साल या उससे छोटा है, तो ये प्लानिंग और भी असरदार हो सकती है।

advertisement

खर्च बढ़ा है, तो सेविंग और प्लानिंग भी बढ़ानी होगी

आज के समय में बच्चों की पढ़ाई का खर्च साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो और कॉलेज में एडमिशन ले, तब आपके पास उसकी पढ़ाई के लिए करोड़ों का फंड हो, तो आपको छोटी-छोटी बचत को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में बदलना होगा।

SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) इसमें आपकी मदद कर सकता है। SIP एक ऐसा टूल है जो छोटी रकम से शुरू होकर धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करता है।

कैसे SIP से बन सकते हैं करोड़पति?

मान लीजिए आप हर महीने ₹16,500 की SIP करते हैं और इसे 15 साल तक बनाए रखते हैं। अगर आपको इस पर औसतन 15% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आप करीब 29.7 लाख रुपये निवेश करके 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। इसमें कम्पाउंडिंग (Power of Compounding) का जादू काम करता है। जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाने लगेगा, जिससे फंड तेजी से बढ़ता है।

5 करोड़ तक का भी रास्ता है आसान

अगर आप और बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे की शादी, विदेश में पढ़ाई या खुद के लिए रिटायरमेंट फंड, तो आप हर महीने ₹30,000 की SIP शुरू कर सकते हैं और उसमें हर साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी करें। अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आप 19 साल में करीब 5 करोड़ रुपये तक का फंड बना सकते हैं।

अगर आप लगातार निवेश में बने रहते हैं, तो SIP के जरिए 10 साल में भी 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना संभव है। यही नहीं, अगर आप शुरुआत जल्दी करते हैं तो कम निवेश में भी बड़ा फंड हासिल किया जा सकता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 6, 2025