बिना निवेश बेचे मिले फटाफट लोन! Jio Finance App से 10 मिनट में पाएं Digital Loan

अगर आपके पास शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश है और अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भुनाए बिना ही आसानी से लोन (Loan) ले सकते हैं। जियो फाइनेंस (Jio Finance) की ये नई सुविधा ग्राहकों को उनके निवेश पर डिजिटल लोन (Digital Loan) लेने का आसान और तेज तरीका देती है।

क्या है Loan Against Securities?

यह एक ऐसा सिक्योर्ड लोन है, जिसमें आपको अपना निवेश बेचना नहीं पड़ता। यानी आपने जो पैसे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, उन पर आप लोन ले सकते हैं। इससे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान नहीं होता और आप शॉर्ट टर्म जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।

कितना मिलेगा लोन और कितनी होगी ब्याज दर?

इस स्कीम के तहत ग्राहक 9.99% से शुरू होने वाली ब्याज दर पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन आपकी रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तय होगा। इसकी अवधि 3 साल तक हो सकती है और सबसे अच्छी बात – इसमें कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है।

JFL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कुसल रॉय ने बताया कि ये सुविधा हमारी डिजिटल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका मकसद लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज तक आसान और तेज पहुंच देना है।

10 मिनट में मिलेगा लोन

इस पूरी प्रक्रिया को Jio Finance App के जरिए सिर्फ 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट या ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती। जियो फाइनेंस ऐप पर जाकर ग्राहक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज (Loan Against Securities) का ऑप्शन चुन सकते हैं और कुछ ही मिनटों में सारी प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की पेपरवर्क या बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

जियो फाइनेंस ऐप सिर्फ लोन के लिए नहीं, बल्कि यह फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक one-stop destination है। इसमें यूपीआई (UPI), मनी ट्रांसफर, डिजिटल गोल्ड, इंश्योरेंस, सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जैसी सर्विस भी हैं।